Το πρώτο μπαμ του μπασκετικού Ολυμπιακού!

Ήταν να μην το πάρει απόφαση ο Ολυμπιακός να ανοίξει την κάνουλα. Ο Γιάννης Αυλακιώτης αποκαλύπτει το πρώτο «μπαμ» των Αγγελόπουλων.

Αυτά τα Slam Dunk, τα boomshakalaka, τα πικ εν ποπ δεν έχεις στοπ, γράφουν συνέχεια πληροφορίες. Φίλοι μου νομίζουν πως ξέρουν το μπάσκετ όσο εγώ. Πιστεύουν πως σκαμπάζουν, τη στιγμή που όταν αυτοί την μπίσταγαν πρώτη φορά, εγώ έβαζα Clearasil στην μπάλα για να φύγουν τα σπυράκια.

Το πήρα προσωπικά. Μιλάνε αυτοί, αποκαλύπτουν κι εγώ με σταυρωμένα τα χέρια; Όχι μάγκες μου. Η αλεπού δεν είναι 100 και τα αλεπουδάκια 110. Τί σας είπαν; Πως οι Αγγελόπουλοι θα παίξουν… all in αυτό το καλοκαίρι. Και λίγα είπαν, δεν το φαντάζεται το μυαλουδάκι σας τι θα γίνει. Το πρωτοσέλιδο που κάποτε κοροϊδεύατε για τον Λεμπρόν Τζέιμς, δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα ακολουθούν.

Μη σας κουράσω, αποκαλύψεις είπα. Ας ξεκινήσω. Κρατηθείτε, μπορεί να συγκλονιστείτε. Η πρώτη μεγάλη προσθήκη των αφών ταράζει τα λιμνάζοντα νερά. Η Λίτσα Πατέρα προβάρει τα «ερυθρόλευκα»! Τα έχουν βρει σε όλα, απομένει μόνο να φιξαριστεί η χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Το έκαναν οι Αγγελόπουλοι όσο τρελό κι αν σας φαίνεται. Η πιο γνωστή αστρολόγος της χώρας μας, με συμβόλαιο αντάξιο της φήμης και της ικανότητάς της, θα ταχθεί στις υπηρεσίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Λύνοντας μία και καλή το πρόβλημα με τα άστρα που επικαλέστηκε ο ψύχραιμος κόουτς των επιτυχιών (κόντρα στον ΠΑΟ Β).

Οι αρχικοί ενδοιασμοί επειδή είναι βετεράνος στο χώρο η Λίτσα, κάμφθηκαν μετά από ανάλυση του αστρολογικού χάρτη. Συν την υπενθύμιση πως ο Σλούκας είναι μεγαλύτερος στην ηλικία σύμφωνα με το Ολυμπιακό ημερολόγιο. Το είπε και ο ψυχολόγος στον οποίο απευθύνθηκε ρεπόρτερ για να τον βοηθήσει μετά τους 29 του Σλούκα. Το επιβεβαίωσε και ο γραφικός σπίκερ του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που έκανε τσουλήθρες στο γκολ του Ολισαντέμπε στην Τούμπα όταν ήταν Παναθηναϊκός.

Στο μήνα των Διδύμων το όφελος θα είναι μεγάλο για την ΚΑΕ του Θρύλου και τις βλέψεις της να κατακτήσει την απόλυτη επιτυχία με τέταρτη διαδοχική παρουσία σε Final Four. Οι κατακτήσεις είναι ματαιότητα, τα έχουμε ξαναπεί. Οι αποτυχίες είναι σκαλοπάτι για την επιτυχία για αυτό και στο ΣΕΦ όταν μπαίνει ο Θρύλος ακούγεται το ιστορικό «Step by step» των new kids on the block.

Άσε που η Λίτσα θα προσελκύσει αυτόματα μεγάλα αστέρια. Οι αμφιβολίες θα καμφθούν, ο οργανισμός του Θρύλου θα ξαναγίνει ελκυστικός. Θα δίνουν λεφτά οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και δε θα δέχονται. Στο δωρεάν θα παίζουν, πληρώνοντας μέχρι και τα οδοιπορικά.

Το deal έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα. Κατάλαβε αμέσως η Λίτσα Πατέρα απ’ τις αρχικές συζητήσεις τι φταίει. Ο Γκος έχει μόνιμα ανάδρομο Ερμή και τον Άρη να τον πιέζει. Γι’ αυτό χάνει τα άχαστα στο τέλος και κάνει και ντου να μουντάρει τον Μπαρτζώκα. Όλα εξηγούνται με τα άστρα. Είναι Παρθένος ο Γκος και Υδροχόος ο Μπαρτζώκας; Προκύπτει conflict.

Η επόμενη κίνηση είναι στα σκαριά. Μόλις ανακοινωθεί η Λίτσα Πατέρα που λύνει και το πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια, θα έχει κλείσει και η συμφωνία με την ειδική στα Ταρώ. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη με τρεις υποψήφιες τις οποίες έχει εγκρίνει ο Μπαρτζώκας. Πριν τα ματς θα ρίχνει τα χαρτιά η εκλεκτή του Θρύλου κι όποιος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα θα παίρνει τις κρίσιμες επιθέσεις στην τελευταία περίοδο. Συν τις επαναφορές μπάλας.

Αυτά θα είναι μόνο η αρχή ασφαλώς. Η λίστα περιλαμβάνει και ονόματα θρύλους όπως η μαντάμ Ζαϊρα, ο Νίκος Χορταρέας και πολλά ακόμα. Μη σας τα πω και όλα θα σοκαριστείτε. Έχουμε καιρό μπροστά μας.

Αφήστε τους Παναθηναϊκούς να ασχολούνται με τον Λορέντζο Μπράουν. Άντε βρε κορόιδα.

Η ομάδα μόλις «χτιστεί» υπό τις οδηγίες του κόουτς Μπαρτζώκα διαβάζοντας στο Τηλέραμα καθημερινά τα ζώδια για το πρόγραμμα που θα ακολουθεί κάθε παίκτης μην προκύψουν τίποτα τραυματισμοί, θα παρουσιαστεί στο ενθουσιασμένο κοινό του Ολυμπιακού. Στο ανακαινισμένο ΣΕΦ όπου με leasing θα έχουν τοποθετηθεί νέα καθίσματα, ενώ θα νοικιάζονται οι θέσεις στο Airbnb πλέον, δε θα έχει διαρκείας. Μιλάμε για νέα εποχή παντού.

Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν στο πρώτο τουρνουά «Πιτ Παπαδάκος», στη μνήμη του σπουδαίου αστρολόγου γνωστού για τα Ολυμπιακά του αισθήματα και τις ετήσιες προβλέψεις του για ποδοσφαιρικούς τίτλους τις χρυσές εποχές του Αλέκου Αλεξανδρή. Κοιτούσε τη γυάλα και έβλεπε τον Θρύλο μόνιμα στο σημείο του πέναλτι πρωταθλητή.

Υπομονή φίλοι Ολυμπιακοί, θα αποζημιωθείτε. Θα έρθει η χαρά στη θέση της στεναχώριας όπως έταξε και ο κόουτς. Μόνο όσοι είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο να προσέχετε τα αισθηματικά σας.