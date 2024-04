Όλα τα πιθανά σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής - Τα 4 σενάρια που οδηγούν σε συνάντηση «αιωνίων» (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας της Euroleague και αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορεί κάποιος να πει. Από εκεί και πέρα ένας... χαμός για τις υπόλοιπες θέσεις του top 6 με όλα να παίζονται στην συναρπαστική όπως προμηνύεται τελευταία αγωνιστική.

Τα 16 πιθανά σενάρια του φινάλε regular season φέρνουν τα πάνω... κάτω και στις τελικές θέσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, ενώ οι Πράσινοι έχουν θεωρητικά ένα πιο εύκολο έργο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου την οποία αντιμετωπίζουν στο ΟΑΚΑ.

Οι περιπτώσεις είναι πολλές και άκρως ανατρεπτικές, με τέσσερις από αυτές μάλιστα να φέρνουν αντιμέτωπους τους δύο «αιώνιους» στα πλέι οφ της φετινής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, εμείς θα αναφερθούμε μόνο στις τέσσερις αναμετρήσεις οι οποίες επηρεάζουν τις τοπ έξι θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ξεκινώντας φυσικά από τα πιθανά σενάρια που οδηγούν σε ελληνικό ντέρμπι.

Τα ματς που θα εξετάσουμε:

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (12/4,21:15)

Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα (12/4,22:00)

Παναθηναϊκός AKTOR-Άλμπα Βερολίνου (11/4,21:15)

Μονακό-Μπάγερν Μονάχου (11/4,20:00)

Τα τέσσερα «αν» για να έχουμε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός:

1) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Ολυμπιακού - Νίκη Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός τερματίζει τέταρτος, ενώ ο Παναθηναϊκός πέμπτος. Πλεονέκτημα έδρας στον Ολυμπιακό.

2) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Ολυμπιακού - Νίκη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός τερματίζει τέταρτος, ενώ ο Παναθηναϊκός πέμπτος. Πλεονέκτημα έδρας στον Ολυμπιακό.

3) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Φενέρ - Νίκη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός τερματίζει τρίτος, ενώ ο Ολυμπιακός έκτος. Πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό.

4) Νίκη Μπάγερν - Νίκη Άλμπα - Νίκη Φενέρ - Νίκη Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός τερματίζει τρίτος, ενώ ο Ολυμπιακός έκτος. Πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό.

Όπως καταλαβαίνει εύκολα κάποιος, όλες οι παραπάνω περιπτώσεις προϋποθέτουν νίκη της Άλμπα Βερολίνου επί του Παναθηναϊκού κάτι που ομολογουμένως είναι δύσκολο να συμβεί εξαιτίας της διαφοράς δυναμικότητας των δύο ομάδων και της έλλειψης κινήτρου για τη γερμανική ομάδα, ωστόσο δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τις πιθανότητες που υπάρχουν.

Τα καλύτερα και τα χειρότερα σενάρια για τον Παναθηναϊκό:

Η 2η θέση βρίσκεται εξ' ολοκλήρου στα «χέρια» του Παναθηναϊκού, ο οποίος αν καταφέρει να κερδίσει την Άλμπα δεν θα χρειαστεί να ενδιαφερθεί για κανένα άλλο αποτέλεσμα. Με νίκη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «κλειδώνει» τη θέση για τα καλά και σβήνει τα οκτώ από τα δεκαέξι πιθανά μας σενάρια. Με νίκη της Μπάγερν Μονάχου και της Βιλερμπάν οι έξι φορές Πρωταθλητές Ευρώπης καταλήγουν και πάλι δεύτεροι.

Τα έξι σενάρια που φέρνουν τον Παναθηναϊκό στις θέσεις τρία έως πέντε:

Ωστόσο, σε περίπτωση ήττας οι Πράσινοι μπορεί να καταλήξουν από την τρίτη έως και την πέμπτη θέση. Η πέμπτη θέση, η οποία δεν δίνει πλεονέκτημα έδρας, έρχεται μόνο μέσα από τα δύο σενάρια που προαναφέραμε.

Για να τερματίσει πέμπτος:

1) Νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν Μονάχου - Νίκη της Άλμπα επί του Παναθηναϊκού - Νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ - Νίκη της Βιλερμπάν επί της Μπαρτσελόνα

2) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Ολυμπιακού - Νίκη Μπαρτσελόνα

Τα δύο αυτά σενάρια συνεπάγονται όπως προείπαμε ότι ο Ολυμπιακός θα τερματίσει τέταρτος και οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες.

Για να τερματίσει τέταρτος:

Δύο είναι επίσης και οι υποθέσεις ώστε το «τριφύλλι» να τερματίσει στην τέταρτη θέση, που δίνει μεν το πλεονέκτημα έδρας αλλά και πιο δύσκολα αντίπαλο στα πλέι οφ δε.

1) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Φενέρ - Νίκη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ. Πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό.

2) Νίκη Μπάγερν - Νίκη Άλμπα - Νίκη Ολυμπιακός - Νίκη Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναίκός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό. Πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό.

Για να τερματίσει τρίτος:

1) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Φενέρ - Νίκη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός τερματίζει τρίτος και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό.

2) Νίκη Μπάγερν Μονάχου - Νίκη Άλμπα - Νίκη Φενέρ - Νίκη Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός τερματίζει τρίτος και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό.

Συνεπώς τρίτη θέση του Παναθηναϊκόυ ισούται αυτόματα με ελληνικό ντέρμπι.

Τα καλύτερα και τα χειρότερα σενάρια για τον Ολυμπιακό:

Για να τερματίσει τρίτος:

Η ανώτερη θέση που μπορεί να παρει ο Ολυμπιακός είναι η τρίτη, όμως το σενάριο αυτό είναι μόνο ένα και λιγάκι.. απίθανο

Νίκη Μπάγερν - Νίκη Άλμπα - Νίκη Ολυμπιακού - Νίκη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα τερματίσει τρίτος και θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ. Πλεονέκτημα έδρας στον Ολυμπιακό.

Για να τερματίσει τέταρτος:

Το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει και μέσω της τέταρτης θέσης την οποία για να την κατακτήσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπάρχουν δύο σενάρια, στα οποία θέλει οπωσδήποτε νίκη.

1) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Ολυμπιακού - Νίκη Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός τερματίζει τέταρτος και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πλεονέκτημα έδρας στον Ολυμπιακό.

2) Νίκη Μονακό - Νίκη Άλμπα - Νίκη Ολυμπιακού - Νίκη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός τερματίζει τέταρτος και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Πλεονέκτημα έδρας στον Ολυμπιακό.

Άρα τέταρτη θέση γαι τον Ολυμπιακό ισούται και πάλι αυτόματα σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Για να τερματίσει έκτος:

Η ήττα από τη Φενέρ θα ρίξει την ομάδα του Πειραιά στην έκτη θέση ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί σε όλα τα υπόλοιπα ματς, κάτι που σίγουρα θέλουν να αποφύγουν οι φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης.

Όπως καταλαβαίνουμε η τελευταία αγωνιστική αναμένεται άκρως ανατρεπτική και παρακάτω φαίνονται γραφικά όλα τα πιθανά σενάρια. Στο αριστερο πινακάκι αναγράφονται τέσσερα παιχνίδια που εξετάζουμε και ο νικητής για κάθε σενάριο. Στο δέξιο πινακάκι και στην ίδια ευθεία φαίνεται η τελική εικόνα του top 6 ανάλογα με τους νικητές της τελευταίας αγωνιστικής. Η Ρεάλ μόνη πρώτη και μετά μία πραγματική μάχη για όλες τις υπόλοιπες θέσεις.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

