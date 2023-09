Οι Αμερικανοί ανοίγουν συζήτηση για Μιλουτίνοφ-Νετς!

Eνα tweet του Κιθ Σμιθ για πιθανό ενδιαφέρον των Μπρούκλιν Νετς για τον Νικόλα Μιλουτίνοφ…άναψε φωτιές. Ωστόσο, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή πρέπει να σημειώσουμε πως ο σέντερ του Ολυμπιακού το 2015, όταν δηλαδή ήταν 20 χρονών επιλέχθηκε στο Νο26 του draft από τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς όλα αυτά τα χρόνια πίεζε τον Μιλουτίνοφ να μετακομίσει στο ΝΒΑ, όμως ο ίδιος δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο και προτίμησε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και μετέπειτα στην ΤΣΣΚΑ.

Το 2019 τα δικαιώματα του Σέρβου ψηλού πέρασαν από τους Σπερς στους Μπρούκλιν Νετς, εκεί όπου ανήκουν μέχρι τώρα. Ο Κιθ Σμιθ υπενθυμίζει με την ανάρτηση του ότι η ομάδα του Μπρούκλιν διατηρεί τα δικαιώματα του παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι μοναδικός σέντερ αυτή την στιγμή στην ομάδα είναι ο Νικ Κλάξτον, του οποίου το συμβόλαιο λήγει.

Αν μη τι άλλο ο Κιθ Σμιθ ήρθε να βάλει φωτιές με την ανάρτηση του και μένει να φανεί αν οι Νετς προσελκύσουν τον παίκτη.

Just a timely reminder that the Brooklyn Nets retain the NBA Draft Rights for Nikola Milutinov.



And the Nets aren’t exactly loaded at center, beyond Nic Claxton.



And Claxton is on an expiring contract.



Just some early morning thoughts.