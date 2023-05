Επίσημα τέλος ο Μιλουτίνοφ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας Νίκολα Μιλουτίνοβ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας πήραν «διαζύγιο», με την ρωσική ομάδα να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Ο 28χρονος σέντερ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές και για να διευθετήσει προσωπικές του υποθέσεις, είναι οριστικά ελεύθερος να διαπραγματευτεί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει την κίνησή του για Μιλουτίνοφ, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο, ενώ πάντα στο κόλπο δυνατά βρίσκεται και η Βίρτους Μπολόνια. Δεν αποκλείεται φυσικά να προκύψουν και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες για τον παίκτη.

«Σε ευχαριστούμε Νίκο. Με τη λήξη του συμβολαίου του, ο σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοβ αποχωρεί από την ομάδα μας. Προς απογοήτευση όλων των φιλάθλων της ΤΣΣΚΑ, η τετραετής πορεία του Σέρβου σέντερ στην ομάδα μας έφτασε στο τέλος της» αναφέρει στην ανακοίνωσή της πρώην πλέον ομάδας του.

Thank you, Niko! ❤️💙

Upon expiration of his contract, center Nikola Milutinov leaves our team.

To the chagrin of all CSKA fans, the four-year path of the Serbian big man in our team has come to an end. pic.twitter.com/2HtpZdjzfg