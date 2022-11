Ισοφάρισε τον Μαρκ Γκασόλ στα triple double ο Μοράντ

Οι 27 πόντοι, τα 10 ριμπάουντ και οι 14 ασίστ του Μοράντ στην αναμέτρηση κόντρα στους Νικς, ήταν το πέμπτο triple double στην καριέρα του ηγέτη των Γκρίζλις ισοφαρίζοντας την επίδοση του Μαρκ Γκασόλ.

Έτσι πλέον ο Μοράντ μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Ισπανό, στα περισσότερα triple double στην ιστορία των Γκρίζλις.

Ja Morant's (27 points, 10 rebounds, 14 assists) 5th career triple-double ties him for 1st in Grizzlies franchise history, with Marc Gasol. pic.twitter.com/1O0utweGuH