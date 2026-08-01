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Εκτόξευση της ΑΕΚ με Κόστιτς, τον... ψήνουν Νίκολιτς, Γιόβιτς - Έρχονται άλλοι 3!

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Τι μπορεί να προσφέρει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού στην πρωταθλήτρια Ελλάδας και η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Φίλιπ Κόστιτς, που πλησιάζει.

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Εκτόξευση της ΑΕΚ με Κόστιτς, τον... ψήνουν Νίκολιτς, Γιόβιτς - Έρχονται άλλοι 3!