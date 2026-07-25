MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό μετά τις ήττες - Παίκτης με βαρύ συμβόλαιο

0
Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ του Ολυμπιακού, καθώς παίκτης με μεγάλο συμβόλαιο ετοιμάζεται να αλλάξει φανέλα και ήδη οι Πειραιώτες ψάχνουν τον αντικαταστάτη του.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 

Ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό μετά τις ήττες - Παίκτης με βαρύ συμβόλαιο