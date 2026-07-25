Ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό μετά τις ήττες - Παίκτης με βαρύ συμβόλαιο

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ του Ολυμπιακού, καθώς παίκτης με μεγάλο συμβόλαιο ετοιμάζεται να αλλάξει φανέλα και ήδη οι Πειραιώτες ψάχνουν τον αντικαταστάτη του.

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