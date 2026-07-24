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Μεγάλη η ζημιά για Ηλιόπουλο με Λιούμπισιτς - Φήμες για επιστροφή Ζαχίντ

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Το λάθος που έγινε στην ΑΕΚ με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, πόσα χρήματα έχει πληρώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος και η μεταγραφική είδηση για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

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Μεγάλη η ζημιά για Ηλιόπουλο με Λιούμπισιτς - Φήμες για επιστροφή Ζαχίντ