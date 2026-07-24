Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… 24-07-2026 21:00 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις και ακόμα πιο πολύ δυσκολεύεσαι να το εξηγήσεις. Διαβάστε περισσότερα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια με ένα κλικ στο θέμα του Menshouse.gr Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Οι φωτό της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό επιβεβαιώνουν ότι είναι η πιο εντυπωσιακή τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) dailymedia.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… SHARE