Όνομα-έκπληξη ο μπακ που είναι φαβορί για τον Ολυμπιακό

Πρόκειται για Βάσκο που αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και εξετάζεται ως έξτρα λύση για να συνθέσει δίδυμο με τον -συμπατριώτη του- Μαφέο.

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