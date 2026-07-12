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Όνομα-έκπληξη ο μπακ που είναι φαβορί για τον Ολυμπιακό

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Πρόκειται για Βάσκο που αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και εξετάζεται ως έξτρα λύση για να συνθέσει δίδυμο με τον -συμπατριώτη του- Μαφέο.

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Όνομα-έκπληξη ο μπακ που είναι φαβορί για τον Ολυμπιακό