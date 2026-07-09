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Ακόμα στην Ελλάδα ο Κορδόν, αλλά δεν ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό - Τι συμβαίνει;

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Γιατί έχει αργήσει το τελικό ραντεβού του Αντόνιο Κορδόν με τον Ολυμπιακό, ποια είναι η συμμετοχή του στον σχεδιασμό της ομάδας και για ποιο ρόλο συζητάει.

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Ακόμα στην Ελλάδα ο Κορδόν, αλλά δεν ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό - Τι συμβαίνει;