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«Έφυγε για προετοιμασία με άλλη ομάδα, αλλά υπογράφει άμεσα στον Ολυμπιακό»

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Μία ακόμα σημαντική μεταγραφή είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός. Τι απομένει για την ανακοίνωση και το προφίλ του ποδοσφαιριστή.

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«Έφυγε για προετοιμασία με άλλη ομάδα, αλλά υπογράφει άμεσα στον Ολυμπιακό»