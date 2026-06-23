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Αλλαγή πλάνου ξαφνικά στον Ολυμπιακό με Πνευμονίδη - Σπάει το συμβόλαιο

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Στο τραπέζι βρίσκεται στον Ολυμπιακό το ζήτημα με τους γηγενείς παίκτες που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ρόστερ και αναζητούνται λύσεις!

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Αλλαγή πλάνου ξαφνικά στον Ολυμπιακό με Πνευμονίδη - Σπάει το συμβόλαιο