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Εκρηκτικός εξτρέμ για Ολυμπιακό - Wonderkid 10 εκατ. από την Premier

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Διαθέτει πολύ καλή πρώτη επαφή, γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης και εξαιρετική ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Έχει μεταπωλητική αξία, ευρωπαϊκή νοοτροπία και περιθώρια εξέλιξης.

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Εκρηκτικός εξτρέμ για Ολυμπιακό - Wonderkid 10 εκατ. από την Premier