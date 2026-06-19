Εκρηκτικός εξτρέμ για Ολυμπιακό - Wonderkid 10 εκατ. από την Premier

Διαθέτει πολύ καλή πρώτη επαφή, γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης και εξαιρετική ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Έχει μεταπωλητική αξία, ευρωπαϊκή νοοτροπία και περιθώρια εξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.