Εξτρέμ η πανάκριβη «καψούρα» Κοβάσεβιτς για τον Ολυμπιακό - Τέλος ο πρώτος φορ

Ο παίκτης που θέλει να φέρει ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό, το πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για τον Μπιανκόν που θα φέρει προτάσεις και ποιος άλλος φεύγει με απόφαση Μεντιλίμπαρ.

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