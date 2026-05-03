Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ελληνική ομάδα για Ντιμπάλα - 10 εκατομμύρια για 3ετές συμβόλαιο 03-05-2026 18:42 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποχωρεί από τη Ρόμα το καλοκαίρι και ήδη εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Υπάρχει πάντως και ομάδα από την Ελλάδα! Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. «Ήρωες ήταν ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης»: Η καλύτερη δήλωση που έκανε ποτέ Έλληνας ποδοσφαιριστής menshouse.gr Ο μόνος που μπορεί να γίνει «αντι-Πινέδα» στην ΑΕΚ menshouse.gr Συνεχίζει το «σφυροκόπημα» ο Αυγερινός: Νέα επίθεση σε Καρυστιανού instanews.gr Ο εφηβικός έρωτας των ’90s: Η Βάλερι απ’ τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» 26 χρόνια μετά (Pics) dailymedia.gr Το απόλυτο δεκάρι: Ρία Ελληνίδου, υποκλινόμαστε... (pics) dailymedia.gr Γαλαζοπράσινα νερά, «διπλή» θάλασσα, μόνο 1 αρνητικό: Η παραλία-όνειρο που επιβεβαιώνει ότι σαν την Χαλκιδική δεν έχει (Pics) menshouse.gr Περικύκλωσε τον Μητσοτάκη: Το πανέξυπνο σχέδιο Τσίπρα για τη ΔΕΘ instanews.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Ελληνική ομάδα για Ντιμπάλα - 10 εκατομμύρια για 3ετές συμβόλαιο SHARE