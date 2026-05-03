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Ελληνική ομάδα για Ντιμπάλα - 10 εκατομμύρια για 3ετές συμβόλαιο

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Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποχωρεί από τη Ρόμα το καλοκαίρι και ήδη εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Υπάρχει πάντως και ομάδα από την Ελλάδα!

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Ελληνική ομάδα για Ντιμπάλα - 10 εκατομμύρια για 3ετές συμβόλαιο