Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/10): Πού θα δούμε τα Βίρτους-Παναθηναϊκός, Μπάγερν-Ολυμπιακός και τον τελικό του Πετρούνια