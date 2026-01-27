Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR, οι μεταδόσεις

H EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με την 24η αγωνιστική.
O Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει για τη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν. Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και καλεσμένους.
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
- 22:00 Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε – Εφές, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:15 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρτίζαν, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:45 Βαλένθια - Μακάμπι, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
- 20:30 Μονακό - Βίρτους Μπολόνια, Νovasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:45 Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 Μπασκόνια – Ζάλγκιρις, Νovasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη