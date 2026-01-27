Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR, οι μεταδόσεις

Η EuroLeague συνεχίζεται… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

H EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με την 24η αγωνιστική.

O Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει για τη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν. Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και καλεσμένους.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

22:00 Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Εφές, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:15 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα , Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρτίζαν, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Βαλένθια - Μακάμπι, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

20:30 Μονακό - Βίρτους Μπολόνια, Νovasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Μπασκόνια – Ζάλγκιρις, Νovasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

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