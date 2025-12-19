Κύπελλο Εθνών Αφρικής – Όλες οι μεταδόσεις από την ΕΡΤ

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, παρουσιάζει το πάνελ όλων των μεταδόσεων

Η καρδιά του αφρικανικού ποδοσφαίρου χτυπά στο Μαρόκο. Από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON 2025) μετατρέπει τη χώρα των έντονων χρωμάτων, των αρωμάτων, των μπαχαρικών και των ιστορικών μνημείων σ’ ένα πολύχρωμο ποδοσφαιρικό σταυροδρόμι.

Είκοσι τέσσερις εθνικές ομάδες, έξι πόλεις, εννέα σύγχρονα στάδια και συνολικά 52 αγώνες συνθέτουν το εντυπωσιακό παζλ της κορυφαίας διοργάνωσης της Αφρικής. Ολόκληρη η διοργάνωση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ, με την πλειονότητα των αγώνων από την ΕΡΤ2 Σπορ και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις από την ψηφιακή συχνότητα ERT Sports, μέσα από την πλατφόρμα ERTFLIX.

Στα γήπεδα του Μαρόκου θα λάμψουν μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: ο Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος), ο Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο), ο Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη), ο Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία) και, φυσικά, οι δικοί μας Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Μαρόκο, Ολυμπιακός), Σίριλ Ντέσερς (Νιγηρία, Παναθηναϊκός), Μπρούνο Ονιεμάτσι (Νιγηρία, Ολυμπιακός), Αλμπάν Λαφόν (Ακτή Ελεφαντοστού, Παναθηναϊκός), Νούριο Φορτούνα (Ανγκόλα, Βόλος), Σάμουελ Μοτουσάμι (Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ατρόμητος), Χοσέτε Μιράντα (Ισημερινή Γουινέα, Καλαμάτα).

Στην περιγραφή των αγώνων θα είναι οι Τάσος Κολλίντζας, Τάκης Κουλουμπής, Πάνος Μπλέτσος, Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, Ιωσήφ Νικολάου, Γιώργος Πολύζος, Γιώργος Τραπεζανίδης, Γιώργος Χαϊκάλης και Ηλίας Χριστογιαννόπουλος.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

21:00 Μαρόκο – Κόμορες (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

16:00 Μάλι – Ζάμπια (ΕΡΤ2 Σπορ)

19:00 Νότια Αφρική – Αγκόλα (ΕΡΤ Sports)

22:00 Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

14:30 Λ.Δ. Κονγκό – Μπενίν (ΕΡΤ2 Σπορ)

17:00 Σενεγάλη – Μποτσουάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

19:30 Νιγηρία – Τανζανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Τυνησία – Ουγκάντα (ΕΡΤ Sports)

Tετάρτη 24 Δεκεμβρίου

14:30 Μπουρκίνα Φάσο – Ισημερινή Γουινέα (ΕΡΤ2 Σπορ)

17:00 Αλγερία – Σουδάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

19:30 Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Καμερούν – Γκαμπόν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

14:30 Αγκόλα – Ζιμπάμπουε (ΕΡΤ2 Σπορ)

17:00 Αίγυπτος – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

19:30 Ζάμπια – Κόμορες (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Μαρόκο – Μάλι (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

14:30 Μπενίν – Μποτσουάνα (ΕΡΤ Sports)

17:00 Σενεγάλη – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ Sports)

19:30 Ουγκάντα – Τανζανία (ΕΡΤ Sports)

22:00 Νιγηρία – Τυνησία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

14:30 Γκαμπόν – Μοζαμβίκη (ΕΡΤ Sports)

17:00 Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν (ΕΡΤ Sports)

19:30 Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

18:00 Αγκόλα – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

18:00 Ζιμπάμπουε – Νότια Αφρική (ΕΡΤ Sports)

21:00 Ζάμπια – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Κόμορες – Μάλι (ΕΡΤ Sports)

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

18:00 Τανζανία – Τυνησία (ΕΡΤ2 Σπορ)

18:00 Ουγκάντα – Νιγηρία (ΕΡΤ Sports)

21:00 Μπενίν – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Μποτσουάνα – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ Sports)

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

18:00 Ισημερινή Γουινέα – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

18:00 Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο (ΕΡΤ Sports)

21:00 Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ Sports)

21:00 Μοζαμβίκη – Καμερούν (ΕΡΤ Sports 2)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

18:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ Sports)

21:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

18:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ Sports)

21:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

18:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

18:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

18:00 Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

18:00 Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

19:00 Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

21:00 Μικρός τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

21:00 Τελικός & απονομή (ΕΡΤ2 Σπορ)

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