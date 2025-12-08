Πρόγραμμα Μουντιάλ 2026: Ξενύχτι, καφές και… αντοχές τηλεοπτικά

Πόσοι αγώνες είναι σε «νορμάλ» ώρα και πόσοι σε ώρα που μόνο οι… γάτες είναι ξύπνιες; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η FIFA ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν δύο δρόμους: ή θα κοιμούνται μέρα σαν νυχτερίδες, ή θα κατεβάζουν καφέδες με το λίτρο. Το τουρνουά επιστρέφει στη ζώνη ώρας Βόρειας Αμερικής – και αυτό σημαίνει ότι το κοινό της ΕΡΤ (που απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα και απομένει η επίσημη ανακοίνωση) θα ζήσει μια διοργάνωση πιο late night και από after της παραλιακής.

Από τα 70 ματς της φάσης των ομίλων, μόλις 23 παίζονται σε ώρες που ο ανθρώπινος οργανισμός αναγνωρίζει ως «μέρα». Όλοι οι υπόλοιποι 47 ξεκινούν μετά τα μεσάνυχτα, με τζάμπολ… συγγνώμη, σέντρα στις 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 και 07:00 το πρωί.

Ναι, καλά διάβασες: θα έχει Μουντιάλ την ώρα που περνάει… λεωφορείο του ΟΑΣΑ.

Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες ώρες που θυμίζουν ευρωπαϊκή πραγματικότητα: 19:00, 20:00, 22:00 και 23:00. Εκεί θα μαζεύεται η οικογένεια, τα σουβλάκια, το ριζότο του MasterChef wannabe της παρέας, και γενικά ό,τι θυμίζει παλιά καλά τουρνουά που βλέπαμε με το που έπεφτε ο ήλιος.

Πρεμιέρα; Στις 11 Ιουνίου, στις 22:00, Μεξικό – Νότια Αφρική. Τελικός; 19 Ιουλίου, επίσης 22:00.

Υπάρχουν όμως βραδιές που ξεκινούν 20:00 και τελειώνουν… 08:00. Για παράδειγμα:

14 Ιουνίου: ΟΚ, Γερμανία στις 20:00, Ολλανδία στις 23:00… αλλά Βραζιλία στις 01:00 και Αϊτή–Σκωτία στις 04:00.

17 Ιουνίου: πάλι 20:00, 23:00… αλλά Αργεντινή στις 04:00.

23 Ιουνίου: 00:00, 03:00, 06:00. Σκεφτείτε το σαν early breakfast με μπάλα.

Με λίγα λόγια: το Μουντιάλ 2026 δεν θα το «δεις». Θα το «ζήσεις» όπως ζουν οι φοιτητές την εξεταστική – με μάτια κόκκινα και χρόνο που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει «νύχτα».

Και στα νοκ-άουτ; Εκεί η κατάσταση γίνεται λίγο πιο ισορροπημένη, αλλά και πάλι τα ξενύχτια δεν θα λείψουν.

Οι περισσότεροι αγώνες παίζουν στις 22:00 , 23:00 , 00:00 και 03:00 .

Η φάση των 16 και τα προημιτελικά έχουν αρκετά παιχνίδια σε «ανθρώπινες» ώρες (20:00 – 23:00).

Τα ημιτελικά, όπως όφειλε η ποδοσφαιρική παράδοση, γίνονται 22:00 και 22:00 .

Ο μικρός τελικός… παραδοσιακά βαράει ξημερώματα στις 00:00.

Και βέβαια, ο μεγάλος τελικός που θα μεταδώσει η ΕΡΤ, χορταστικά και νοικοκυρεμένα, στις 19 Ιουλίου στις 22:00. Εκεί μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως όλη η χώρα θα είναι ζωντανή.

Τι σημαίνει αυτό για την ΕΡΤ; Σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι η δημόσια τηλεόραση θα μεταμορφωθεί σε 24ωρο ποδοσφαιρικό σταθμό.

Επειδή είναι Μουντιάλ. Και το Μουντιάλ – είτε 02:00 είτε 22:00 – δεν το παίζεις χαλαρά. Το ζεις…

Μουντιάλ 2026 - Το πρόγραμμα

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία ή Τσεχία ή Ιρλανδία, Group A

22:00 Καναδάς – Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία ή Ουαλία ή Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D

07:00 Αυστραλία – Τουρκία ή Ρουμανία ή Σλοβακία ή Κόσοβο, Group D

22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C

04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C

20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Ισημερινός, Group E

05:00 Ουκρανία ή Σουηδία ή Αλβανία ή Πολωνία – Τυνησία, Group F

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G

07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ ή Βολιβία ή Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I

04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό ή Τζαμάικα ή Νέα Καληδονία, Group K

23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K

07:00 Δανία ή Βόρεια Μακεδονία ή Τσεχία ή Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A

22:00 Ελβετία – Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία ή Ουαλία ή Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A

07:00 Τουρκία ή Ρουμανία ή Σλοβακία ή Κόσοβο – Παραγουάη, Group D

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C

04:00 Βραζιλία – Αϊτή, Group C

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F

20:00 Ολλανδία – Ουκρανία ή Σουηδία ή Αλβανία ή Πολωνία, Group F

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Ισημερινός – Κουρασάο, Group E

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η

22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G

20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ ή Βολιβία ή Σουρινάμ, Group I

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι

06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ

23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L

Τετάρτη 24 Ioυνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L

05:00 Κολομβία – ΛΔ Κονγκό ή Τζαμάικα ή Νέα Καληδονία, Group K

22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B

22:00 Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία ή Ουαλία ή Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C

01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α

04:00 Δανία ή Βόρεια Μακεδονία ή Τσεχία ή Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F

02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία ή Σουηδία ή Αλβανία ή Πολωνία, Group F

05:00 Τουρκία ή Ρουμανία ή Σλοβακία ή Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D

22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ ή Βολιβία ή Σουρινάμ, Group Ι

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία, Group Η

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G

06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L

00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K

02:30 ΛΔ Κονγκό ή Τζαμάικα ή Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K

05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ

Φάση των «32»

29/6 23:30, 1E – 3A/B/C/D/F

1/7 00:00, 1Ι – 3C,D,F,G,H

28/6 22:00, 2Α – 2Β

30/6, 04:00, 1F – 2C

3/7, 02:00, 2Κ – 2L

2/7, 22:00, H1 – 2J

2/7, 03:00, 1D – 3B/E/H/I/J

29/6, 20:00, 1C – 2F

30/6, 20:00, 2Ε – 2Ι

1/7, 04:00, 1Α – 3C/E/F/H/I

1/7, 19:00, 1L – 3E/H/I/J/K

Φάση των «16»

5/7, 00:00, W74-W77

4/7, 20:00, W73-W75

6/7, 22:00, W83-W84

7/7, 03:00, W81-W82

5/7, 23:00, W76-W78

6/7, 03:00, W79-W80

7/7, 19:00, W86-W88

7/7. 23:00, W85-W87

Προημιτελικά

9/7, 23:00, W89-W90

10/7, 22:00, W93-W94

12/7, 00:00, W91-W92

12/7, 04:00, W95-W96

Hμιτελικά

14/7, 22:00, W97-W98

15/7, 22:00, W99-W100

Μικρός Τελικός

19/7, 00:00, L101-L102

Tελικός

19/7, 22:00, W101-102

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