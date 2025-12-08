Πρόγραμμα Μουντιάλ 2026: Ξενύχτι, καφές και… αντοχές τηλεοπτικά

Η FIFA ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν δύο δρόμους: ή θα κοιμούνται μέρα σαν νυχτερίδες, ή θα κατεβάζουν καφέδες με το λίτρο. Το τουρνουά επιστρέφει στη ζώνη ώρας Βόρειας Αμερικής – και αυτό σημαίνει ότι το κοινό της ΕΡΤ (που απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα και απομένει η επίσημη ανακοίνωση) θα ζήσει μια διοργάνωση πιο late night και από after της παραλιακής.
Από τα 70 ματς της φάσης των ομίλων, μόλις 23 παίζονται σε ώρες που ο ανθρώπινος οργανισμός αναγνωρίζει ως «μέρα». Όλοι οι υπόλοιποι 47 ξεκινούν μετά τα μεσάνυχτα, με τζάμπολ… συγγνώμη, σέντρα στις 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 και 07:00 το πρωί.
Ναι, καλά διάβασες: θα έχει Μουντιάλ την ώρα που περνάει… λεωφορείο του ΟΑΣΑ.
Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες ώρες που θυμίζουν ευρωπαϊκή πραγματικότητα: 19:00, 20:00, 22:00 και 23:00. Εκεί θα μαζεύεται η οικογένεια, τα σουβλάκια, το ριζότο του MasterChef wannabe της παρέας, και γενικά ό,τι θυμίζει παλιά καλά τουρνουά που βλέπαμε με το που έπεφτε ο ήλιος.
Πρεμιέρα; Στις 11 Ιουνίου, στις 22:00, Μεξικό – Νότια Αφρική. Τελικός; 19 Ιουλίου, επίσης 22:00.
Υπάρχουν όμως βραδιές που ξεκινούν 20:00 και τελειώνουν… 08:00. Για παράδειγμα:
- 14 Ιουνίου: ΟΚ, Γερμανία στις 20:00, Ολλανδία στις 23:00… αλλά Βραζιλία στις 01:00 και Αϊτή–Σκωτία στις 04:00.
- 17 Ιουνίου: πάλι 20:00, 23:00… αλλά Αργεντινή στις 04:00.
- 23 Ιουνίου: 00:00, 03:00, 06:00. Σκεφτείτε το σαν early breakfast με μπάλα.
Με λίγα λόγια: το Μουντιάλ 2026 δεν θα το «δεις». Θα το «ζήσεις» όπως ζουν οι φοιτητές την εξεταστική – με μάτια κόκκινα και χρόνο που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει «νύχτα».
Και στα νοκ-άουτ; Εκεί η κατάσταση γίνεται λίγο πιο ισορροπημένη, αλλά και πάλι τα ξενύχτια δεν θα λείψουν.
- Οι περισσότεροι αγώνες παίζουν στις 22:00, 23:00, 00:00 και 03:00.
- Η φάση των 16 και τα προημιτελικά έχουν αρκετά παιχνίδια σε «ανθρώπινες» ώρες (20:00 – 23:00).
- Τα ημιτελικά, όπως όφειλε η ποδοσφαιρική παράδοση, γίνονται 22:00 και 22:00.
- Ο μικρός τελικός… παραδοσιακά βαράει ξημερώματα στις 00:00.
Και βέβαια, ο μεγάλος τελικός που θα μεταδώσει η ΕΡΤ, χορταστικά και νοικοκυρεμένα, στις 19 Ιουλίου στις 22:00. Εκεί μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως όλη η χώρα θα είναι ζωντανή.
Τι σημαίνει αυτό για την ΕΡΤ; Σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι η δημόσια τηλεόραση θα μεταμορφωθεί σε 24ωρο ποδοσφαιρικό σταθμό.
Επειδή είναι Μουντιάλ. Και το Μουντιάλ – είτε 02:00 είτε 22:00 – δεν το παίζεις χαλαρά. Το ζεις…
Μουντιάλ 2026 - Το πρόγραμμα
Πέμπτη 11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A
Παρασκευή 12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία ή Τσεχία ή Ιρλανδία, Group A
22:00 Καναδάς – Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία ή Ουαλία ή Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B
Σάββατο 13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D
07:00 Αυστραλία – Τουρκία ή Ρουμανία ή Σλοβακία ή Κόσοβο, Group D
22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B
Κυριακή 14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C
04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C
20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F
Δευτέρα 15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Ισημερινός, Group E
05:00 Ουκρανία ή Σουηδία ή Αλβανία ή Πολωνία – Τυνησία, Group F
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G
Τρίτη 16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G
07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I
Τετάρτη 17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ ή Βολιβία ή Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I
04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J
20:00 Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό ή Τζαμάικα ή Νέα Καληδονία, Group K
23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L
Πέμπτη 18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K
07:00 Δανία ή Βόρεια Μακεδονία ή Τσεχία ή Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A
22:00 Ελβετία – Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία ή Ουαλία ή Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B
Παρασκευή 19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A
07:00 Τουρκία ή Ρουμανία ή Σλοβακία ή Κόσοβο – Παραγουάη, Group D
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D
Σάββατο 20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C
04:00 Βραζιλία – Αϊτή, Group C
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F
20:00 Ολλανδία – Ουκρανία ή Σουηδία ή Αλβανία ή Πολωνία, Group F
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E
Κυριακή 21 Ιουνίου
03:00 Ισημερινός – Κουρασάο, Group E
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η
22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G
Δευτέρα 22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G
20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J
Τρίτη 23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ ή Βολιβία ή Σουρινάμ, Group I
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι
06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ
23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L
Τετάρτη 24 Ioυνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L
05:00 Κολομβία – ΛΔ Κονγκό ή Τζαμάικα ή Νέα Καληδονία, Group K
22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B
22:00 Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία ή Ουαλία ή Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B
Πέμπτη 25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C
01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α
04:00 Δανία ή Βόρεια Μακεδονία ή Τσεχία ή Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α
Παρασκευή 26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F
02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία ή Σουηδία ή Αλβανία ή Πολωνία, Group F
05:00 Τουρκία ή Ρουμανία ή Σλοβακία ή Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D
22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ ή Βολιβία ή Σουρινάμ, Group Ι
Σάββατο 27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία, Group Η
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G
06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G
Κυριακή 28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L
00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K
02:30 ΛΔ Κονγκό ή Τζαμάικα ή Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K
05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J
Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ
Φάση των «32»
29/6 23:30, 1E – 3A/B/C/D/F
1/7 00:00, 1Ι – 3C,D,F,G,H
28/6 22:00, 2Α – 2Β
30/6, 04:00, 1F – 2C
3/7, 02:00, 2Κ – 2L
2/7, 22:00, H1 – 2J
2/7, 03:00, 1D – 3B/E/H/I/J
29/6, 20:00, 1C – 2F
30/6, 20:00, 2Ε – 2Ι
1/7, 04:00, 1Α – 3C/E/F/H/I
1/7, 19:00, 1L – 3E/H/I/J/K
Φάση των «16»
5/7, 00:00, W74-W77
4/7, 20:00, W73-W75
6/7, 22:00, W83-W84
7/7, 03:00, W81-W82
5/7, 23:00, W76-W78
6/7, 03:00, W79-W80
7/7, 19:00, W86-W88
7/7. 23:00, W85-W87
Προημιτελικά
9/7, 23:00, W89-W90
10/7, 22:00, W93-W94
12/7, 00:00, W91-W92
12/7, 04:00, W95-W96
Hμιτελικά
14/7, 22:00, W97-W98
15/7, 22:00, W99-W100
Μικρός Τελικός
19/7, 00:00, L101-L102
Tελικός
19/7, 22:00, W101-102