Κλήρωση Μουντιάλ 2026. Η μετάδοση, η διαδικασία, οι 48 χώρες

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Tα… τυπικά απομένουν, που λέμε και στις μεταγραφές, για την ανακοίνωση της τηλεοπτικής συμφωνίας της ΕΡΤ με τη FIFA αναφορικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Μια συμφωνία που… έβγαλε κατ’ αποκλειστικότητα η στήλη από τις 13 Νοεμβρίου και η οποία δίνει στην ΕΡΤ τη δυνατότητα για ένα μεγάλο… στοίχημα. Να καλύψει live και τα 104 παιχνίδια της πρώτης μουντιαλικής διοργάνωσης 48 χωρών. Η πρόθεση υπάρχει στο Ραδιομέγαρο, η τεχνογνωσία επίσης, θα το δούμε και στην πράξη.

Ως τότε, μεσολαβεί αρκετός καιρός και πολλά. Μεταξύ αυτών και η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί live την Παρασκευή 5/12 στις 19:00 από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ε, έμμεσα η ΕΡΤ, για να τη μεταδίδει, «δείχνει» πως δεν αρκεί και η επίσημη ανακοίνωση για το Μουντιάλ 2026 και το… τυπικό της επιβεβαίωσης της αποκάλυψης της στήλης.

Η κλήρωση

Οι 48 χώρες θα χωριστούν σε 12 ομίλους των τεσσάρων, από ισάριθμα γκρουπ δυναμικότητες. Οι Ευρωπαίοι είναι 16, άρα κάθε όμιλος θα έχει μία ή δύο ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να μην υπάρξουν αδύναμες ζώνες ή υπερσυγκεντρώσεις. Επιπλέον, η FIFA αποφάσισε κάτι ακόμη πιο… στοχευμένο. Οι Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία και Αγγλία (ως top-4 στο world ranking), οι τέσσερις κορυφαίες του κόσμου στην παρούσα κατάταξη, τοποθετούνται σε διαφορετικά μονοπάτια νοκ άουτ ώστε να μην συναντηθούν πριν τα ημιτελικά – εφόσον, φυσικά, πρωτεύσουν στους ομίλους τους.

Η λογική είναι απλή και παλιά όσο το ποδόσφαιρο: μεγάλα ζευγάρια, μεγάλη τηλεθέαση, μεγάλα χρήματα.

Η, δε, αύξηση των ομάδων σε 48, βέβαια, μειώνει το ρίσκο του πραγματικού «ομίλου του θανάτου», αφού προκρίνονται και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Γκρουπ 1: Μεξικό, ΗΠΑ, Καναδάς, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Γερμανία.

Γκρουπ 2: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Σενεγάλη, Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Αυστρία και Αυστραλία.

Γκρουπ 3: Νορβηγία, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Ακτή Ελεφαντοστού, Τυνησία, Κατάρ, Ουζμπεκιστάν, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική και Παναμάς.

Γκρουπ 4: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Νέα Ζηλανδία, Αϊτή, Κουρασάο - και οι έξι ομάδες που θα προκριθούν από τα play offs.

Όσο για τις θέσεις που εκκρεμούν (τα play offs, τον Μάρτιο);

Μία εκ των Ουαλίας, Βοσνίας, Ιταλίας, Βόρειας Ιρλανδίας.

Μία εκ των Ουκρανίας, Σουηδίας, Πολωνίας, Αλβανίας.

Μία εκ των Σλοβακίας, Κοσόβου, Τουρκίας, Ρουμανίας.

Μία εκ των Τσεχίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Βόρειας Μακεδονίας.

Μία εκ των Νέας Καληδονίας, Τζαμάικα, ΛΔ Κονγκό.

Μία εκ των Βολιβίας, Σουρινάμ, Ιράκ.

Μία ημέρα μετά την κλήρωση, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η FIFA θα ανακοινώσει το πλήρες πρόγραμμα αγώνων: ημερομηνίες, γήπεδα, ώρες. Με 104 παιχνίδια και τεράστιες γεωγραφικές αποστάσεις στη Βόρεια Αμερική, το παζλ δεν είναι απλό….

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