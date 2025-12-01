Οκτώ ματς Κυπέλλου Γερμανίας live από την ΕΡΤ

Με Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν και Ουνιόν – Μπάγερν στο πρόγραμμα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Κύπελλο Γερμανίας συνεχίζεται με τους συναρπαστικούς νοκ-άουτ αγώνες της φάσης των «16» και η ΕΡΤ θα μεταδώσει και τις οκτώ αναμετρήσεις που πρόκειται να διεξαχθούν την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου προσφέροντας πλήρη κάλυψη της διοργάνωσης.

Στη 16άδα συνεχίζουν οι κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, ανάμεσά στις οποίες και οι τέσσερις που συμμετέχουν στο Champions League, ενώ οι αγώνες είναι μονοί με συνέπεια η πρόκριση να δίνεται στις ομάδες που θα επικρατήσουν στην κανονική διάρκεια, στην παράταση ή και στα πέναλτι των οκτώ αγώνων του διημέρου.

Ανάμεσα στα ματς, ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου, που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα τα παρακολουθήσουν από τα αθλητικά κανάλια της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

19:00 Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι (ΕΡΤ Sports 1)

19:00 Χέρτα – Καϊζερσλάουτερν (ΕΡΤ Sports 2)

22:00 Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Λειψία – Μαγδεμβούργο (ΕΡΤ Sports 2)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

19:00 Μπόχουμ – Στουτγκάρδη (ΕΡΤ Sports 1)

19:00 Φράιμπουργκ – Ντάρμσταντ (ΕΡΤ Sports 2)

21:45 Ουνιόν Βερ. – Μπάγερν Μονάχου (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:45 Αμβούργο – Χόλσταϊν Κιλ (ΕΡΤ Sports 2)

Μιντιάρχης