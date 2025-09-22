Εξι αγώνες του Κυπέλλου live, ημέρες και ώρες

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, παρουσιάζει το πρόγραμμα και τις μεταδόσεις 2ης αγωνιστικής της νεοσύστατης league phase.

Το Κύπελλο Ελλάδος συνεχίζεται κι αυτή την εβδομάδα με τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της νεοσύστατης league phase.

Κι αυτή τη φορά η Cosmote TV θα μεταδώσει (αντί για 4/8, όπως στην πρεμιέρα), 6 από τις 8 αναμετρήσεις. Πλην δηλαδή των αγώνων Καβάλα – Κηφισιά την Τρίτη, Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω την Τετάρτη και Ηρακλής - Ηλιούπολη επίσης την Τετάρτη.

Ημέρα που αγωνίζονται Ολυμπιακός (στην Τρίπολη) και ΑΕΚ (με τον Παναιτωλικό) μιας και η ευρωπαϊκή εβδομάδα της UEFA συμπεριλαμβάνει μόνο την πρεμιέρα της league phase του Europa League (ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ από την Cosmote TV την Τετάρτη, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός από ΑΝΤ1 και Cosmote TV την Πέμπτη)

Τρίτη 23/9

20:00 Άρης- Μαρκό, Cosmote Sport 1

Τετάρτη 24/9

15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ, Cosmote Sport 1

15:00 Βόλος - Ατρόμητος, Cosmote Sport 3

17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός, Cosmote Sport 4

19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός, Cosmote Sport 3

19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός, Cosmote Sport 5

Μιντιάρχης