Εξι αγώνες του Κυπέλλου live, ημέρες και ώρες

Το Κύπελλο Ελλάδος συνεχίζεται κι αυτή την εβδομάδα με τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της νεοσύστατης league phase.
Κι αυτή τη φορά η Cosmote TV θα μεταδώσει (αντί για 4/8, όπως στην πρεμιέρα), 6 από τις 8 αναμετρήσεις. Πλην δηλαδή των αγώνων Καβάλα – Κηφισιά την Τρίτη, Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω την Τετάρτη και Ηρακλής - Ηλιούπολη επίσης την Τετάρτη.
Ημέρα που αγωνίζονται Ολυμπιακός (στην Τρίπολη) και ΑΕΚ (με τον Παναιτωλικό) μιας και η ευρωπαϊκή εβδομάδα της UEFA συμπεριλαμβάνει μόνο την πρεμιέρα της league phase του Europa League (ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ από την Cosmote TV την Τετάρτη, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός από ΑΝΤ1 και Cosmote TV την Πέμπτη)
Τρίτη 23/9
- 20:00 Άρης- Μαρκό, Cosmote Sport 1
Τετάρτη 24/9
- 15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ, Cosmote Sport 1
- 15:00 Βόλος - Ατρόμητος, Cosmote Sport 3
- 17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός, Cosmote Sport 4
- 19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός, Cosmote Sport 3
- 19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός, Cosmote Sport 5