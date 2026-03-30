Ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Η αθλητική δικαστής της ΟΧΕ επέβαλε στην ΑΕΚ ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 21 Δεκεμβρίου.

Οι δύο «Δικέφαλοι» αναμετρήθηκαν στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, με την ΑΕΚ να παίρνει τη νίκη με 26-25, χάρη σε γκολ του Βαγγέλη Αραμπατζή στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «εξοργιστικά κακή και απολύτως καθοριστική» διαιτησία. Παράλληλα, ανέφερε προβλήματα στη διεξαγωγή του ματς, καταγγέλλοντας εισβολή οπαδών της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη, καθώς και φραστική επίθεση προς τον Γιώργο Παπαβασίλη και μέλη της αποστολής.

Την ίδια ώρα, στον Διομήδης Άργους επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής χωρίς θεατές για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον ΓΑΣ Κιλκίς, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις 6 Δεκεμβρίου, όπου η ομάδα του Κιλκίς επικράτησε στη Νέα Κίο με 28-26.

Η σχετική ανακοίνωση της ΟΧΕ:



«Η Αθλητική Δικαστής μετά τις απολογίες που έγιναν την 26η Φεβρουαρίου, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

-Στο σωματείο «ΑΕΚ» διεξαγωγή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στις 21/12/2025

-Στο σωματείο «Διομήδη Άργους» διεξαγωγή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΓΑΣ Κιλκίς στις 6/12/2025

-Στον αθλητή του σωματείου «ΧΑΝΘ» Παναγιώτη Αγαθόνικο αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, εκ των οποίων έχει εκτίσει τη μία.

-Στον αθλητή του σωματείου «ΜΓΣΘ Ηρακλής 1908» Ιωάννη Αλατσατιανό αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, εκ των οποίων έχει εκτίσει τη μία.

-Στον αθλητή του σωματείου «Ιδομενέας Χανίων» Ευστράτιο Ψωμά αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, εκ των οποίων έχει εκτίσει τη μία.

Απαλλάσσει της κατηγορίας:

-Το σωματείο «Αθηναϊκός Βύρωνα»

-Το σωματείο «ΜΓΣΘ Ηρακλής 1908»

-Το σωματείο «ΧΑΝΘ»

-Το σωματείο «ΠΑΟΚ»

-Τον αθλητή του σωματείου «ΑΕΚ» Ντάβιες Γουίλσον

-Τον αθλητή του σωματείου «ΠΑΟΚ» Μαμντούχ Μοχάμεντ

*Εκκρεμούν αποφάσεις και για άλλες υποθέσεις της 26ης Φεβρουαρίου».