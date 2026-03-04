Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Πετρούνια στο Μπακού

Η ελληνική αποστολή ενόργανης γυμναστικής βρίσκεται στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπου θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου, με την επιστροφή του Λευτέρη Πετρούνια στη διεθνή αγωνιστική δράση να ξεχωρίζει.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί μέρος της σειράς αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG) και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους αθλητές, καθώς οι συμμετοχές και οι επιδόσεις τους συμβάλλουν στη βαθμολογική τους ενίσχυση και στη διαδικασία πρόκρισης ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι Λευτέρης Πετρούνιας, Νίκος Ηλιόπουλος και Αλκίνοος Γραικός, καθώς και οι αθλήτριες Μιχαέλα Σουλελέ, Ελβίρα Κατσαλή και Μαγδαληνή Τσιώρη.

Την αποστολή συνοδεύουν οι προπονητές Δημήτριος Ράφτης, Θεόφιλος Λαλεχός και Κώστας Χατζηζήσης, η φυσικοθεραπεύτρια Ιρίνα Σολογκόρ, καθώς και οι κριτές Ελπίδα Στεφανίδου και Ελευθέριος Μπουτάκης.