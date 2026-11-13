Επέστρεψε η Βάσια Αναστασίου: Άγριος καβγάς on air με Βούλτεψη

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Έγιναν «μαλλιά κουβάρια» στον τηλεοπτικό αέρα του SKAI. Σκληρή αντιπαράθεση με αφορμή τον Τσαβδαρίδη.