Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή: Τα δύο νέα «στρατηγεία» του Σαμαρά σε βορρά και νότο

Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά με γοργούς ρυθμούς το σχεδιασμό του νέου του κόμματος. Επεκτείνεται γεωγραφικά ανοίγοντας νέα γραφεία.

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