MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή: Τα δύο νέα «στρατηγεία» του Σαμαρά σε βορρά και νότο

0
Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά με γοργούς ρυθμούς το σχεδιασμό του νέου του κόμματος. Επεκτείνεται γεωγραφικά ανοίγοντας νέα γραφεία.

Διάβασε ποιες δύο πόλεις έχουν σειρά μετά την Αθήνα με ένα κλικ στο instanews.gr

Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή: Τα δύο νέα «στρατηγεία» του Σαμαρά σε βορρά και νότο