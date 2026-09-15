Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή: Τα δύο νέα «στρατηγεία» του Σαμαρά σε βορρά και νότο 15-09-2026 13:10 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά με γοργούς ρυθμούς το σχεδιασμό του νέου του κόμματος. Επεκτείνεται γεωγραφικά ανοίγοντας νέα γραφεία. Διάβασε ποιες δύο πόλεις έχουν σειρά μετά την Αθήνα με ένα κλικ στο instanews.gr Έχετε αντιληφθεί τι έκανε μέσα σε 10 μέρες ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς; menshouse.gr Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή: Τα δύο νέα «στρατηγεία» του Σαμαρά σε βορρά και νότο instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας οι μισοί Έλληνες κάνουν πάνω από 2 λάθη! Εσύ; menshouse.gr O Τσίπρας παλεύει τον δικό του «Ουναΐ»: Η μεταγραφή αεροδρομίου που κυνηγά για την ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Σκάει η βόμβα με το Champions League dailymedia.gr Έλληνας, παικτάρα και… πρώτος σε ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα! menshouse.gr Δικαίως στην κορυφή: Η σειρά που τερμάτισε το IMDb με 9,6, έχει κάνει άπαντες να μιλούν γι’ αυτή menshouse.gr Πράσινο χρυσωρυχείο για τον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή: Τα δύο νέα «στρατηγεία» του Σαμαρά σε βορρά και νότο SHARE