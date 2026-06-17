Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor 17-06-2026 12:08 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια ψαρέματος που επιχειρούσε όσο βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Survivor. Διαβάστε για την σοβαρή επιπλοκή που ακολούθησε, στο dailymedia.com.gr Έχει όλο το πακέτο του σύγχρονου οκταριού: Ο αντικαταστάτης του Πινέδα στο Μεξικό άρχισε να συζητιέται menshouse.gr Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor SHARE