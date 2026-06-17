Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια ψαρέματος που επιχειρούσε όσο βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Survivor.

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