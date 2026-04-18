Πρωταθλητής Ελλάδας στο ράγκμπι ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα ράγκμπι 15s με εμφατική νίκη απέναντι στον Αίολο Πατρών με σκορ 76-0.

Η επιτυχία αυτή προστέθηκε στη μακρά ιστορία του Συλλόγου, αποτελώντας τον συνολικά 1840ό τίτλο του.

Το τμήμα ράγκμπι του «τριφυλλιού» επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία, φτάνοντας στην κορυφή και πανηγυρίζοντας το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην κατηγορία των ανδρών. Συνολικά, αυτός ήταν ο τέταρτος επίσημος τίτλος για το συγκεκριμένο τμήμα.

Στην αναμέτρηση έδωσε το «παρών» και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ΑΟ, Δημήτρης Βρανόπουλος, στηρίζοντας από κοντά την προσπάθεια της ομάδας.

Οι αθλητές που συνέβαλαν στην κατάκτηση του τίτλου ήταν οι: Σπύρος Μπουσιούτης, Δάνος Χαραλάμπους, Θωμάς Σπύρου, Νίκος Τζουβάρας, Παύλος Στεφανόπουλος, Ευρυπίδης Μακρής, Παναγιώτης Βελέντζας, Πάνος Βαρυπάτης, Μιχάλης Τζίκος, Πάνος Ελευθεριάδης, Ιάσωνας Κουρκάκης, Γιώργος Χιόνης, Θανάσης Κατσιγιάννης, Θωμάς Ζήκος, Δημήτρης Κατσαμπάνης, Ανδρέας Τζαναβάρης, Δημήτρης Μωραΐτης, Στέφανος Μορέλας, Παναγιώτης Οικονόμου, Ηλίας Λάλας, Νίκος Φροντίδης, Γιάννης Ζάχος και Βαγγέλης Παλιογιαννίδης.

Προπονητής ήταν ο Γιάννης Ρίζος, βοηθός προπονητή ο Ηλίας Αμούργης και τιμ μάνατζερ ο Αλέξανδρος Γουλές.