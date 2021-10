Ξεκινάει το πιο αμφίρροπο πρωτάθλημα - Η Volleyleague γυναικών στο πιάτο σας

Το πρωτάθλημα της Volleyleague γυναικών ξεκινά και το SDNA σας παρουσιάζει σε ένα αφιέρωμα όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος, το σύστημα διεξαγωγής και οι ομάδες που θα λάβουν μέρος.

Με υψηλές προσδοκίες ξεκινά το φετινό πρωτάθλημα της Volleyleague. Οι ομάδες ενισχύθηκαν, η παρουσία Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη κάνει ακόμη περισσότερα τα ντέρμπι της σεζόν αφού η ΕΟΠΕ κατήργησε το περσινό σύστημα των ομίλων και όλοι θα παίξουν με όλους.

Μην ξεχνάμε και τις νησιωτικές ομάδες, ΑΟ Θήρας και Πανναξιακό που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Άλλωστε, ο Κώστας Αρσενιάδης σε δηλώσεις του στο SDNA χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα «χρυσάφι» στα χέρια αυτού που θα το διαχειριστεί.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας

Το σύστημα διεξαγωγής

Η ΕΟΠΕ αποφάσισε τη φετινή σεζόν να καταργήσει το απαρχαιωμένο σύστημα των ομίλων της περσινής σεζόν, που σημειωτέον δεν ολοκληρώθηκε και δε βγήκε πρωταθλήτρια. Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 14 ομάδες που θα παίξουν μεταξύ τους σε πρωτάθλημα δύο γύρων με τη νέα πρωταθλήτρια να στέφεται μέσω play off.

Στα play off θα συμμετέχουν οι οκτώ πρώτες ομάδες και στα play out οι ομάδες από τις θέσεις 10-13. Η 14η ομάδα θα υποβιβαστεί απευθείας στη Pre League. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 12 και 13 στα play out θα υποβιβαστούν.

Play Off 1 - 8 2 αγώνες με golden set (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση)



Ημιτελικοί 1-4: Αγώνες στις 2 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση)



Τελικοί 1-2: Αγώνες στις 3 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση)



3-4: Αγώνες στις 2 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση). Οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνο στην περίπτωση που η 4η θέση δεν οδηγεί σε Κύπελλο Ευρώπης.

2 αγώνες με golden set (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση) Αγώνες στις 2 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση) Αγώνες στις 3 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση) Αγώνες στις 2 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση). Οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνο στην περίπτωση που η 4η θέση δεν οδηγεί σε Κύπελλο Ευρώπης. Play Out 10-14



Θέσεις 10-14: Η ομάδα που θα πάρει την 14η θέση θα υποβιβαστεί απευθείας. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 10η, 11η, 12η και 13η θέση στην Α’ Φάση θα αγωνιστούν στις δύο νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση) ως εξής:



10η θέση v 13η θέση (1)



11η θέση v 12η θέση (2)



Οι ηττημένες ομάδες (1) και (2) καταλαμβάνουν τις θέσεις 12 και 13 (και υποβιβάζονται στην Pre League)



Οι νικήτριες ομάδες (1) και (2) καταλαμβάνουν τις θέσεις 10 και 11.

Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος

Τη δεύτερη αγωνιστική ξεκινούν τα ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Volleyleague γυναικών. Τη δεύτερη αγωνιστική η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ ενώ την επόμενη αγωνιστική (3η) η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.

Το «αιώνιο» ντέρμπι θα διεξαχθεί την 11η αγωνιστική και την επόμενη θα γίνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος γύρος κλείνει επίσης με δύο μεγάλα ντέρμπι αφού η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ τη 13η αγωνιστική.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (2η αγωνιστική)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (3η αγωνιστική)

Άρης - Παναθηναϊκός (7η αγωνιστική)

Άρης - ΑΕΚ (9η αγωνιστική)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (10η αγωνιστική)

Ολυμπιακός - Άρης (10η αγωνιστική)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (11η αγωνιστική)

ΠΑΟΚ - Άρης (12η αγωνιστική)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός (13η αγωνιστική)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (13η αγωνιστική)

Το πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος

1η αγωνιστική (9/10) - 14η αγωνιστική (14/12)

Ολυμπιακός – Αμαζόνες

Αίας Ευόσμου – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ- ΑΟ Θήρας

Πανναξιακός – Αρης

Ηλυσιακός – Παναθηναϊκός

Θέτις – Μαρκόπουλο

Λαμία – Προφύρας

2η αγωνιστική (16/10) - 15η αγωνιστική (5/1/22)

Ολυμπιακός – Αίας Ευόσμου

Αμαζόνες- Πορφύρας

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

ΑΟ Θήρας- Ηλυσιακός

Παναθηναϊκός – Πανναξιακός

Αρης – Θέτις

Μαρκόπουλο-Λαμία

3η αγωνιστική (20/10) - 16η αγωνιστική (8/1/22)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Αίας Ευόσμου – Αμαζόνες

Ηλυσιακός – ΑΕΚ

Πανναξιακός – ΑΟ Θήρας

Θέτις -Παναθηναϊκός

Λαμία – Αρης

Πορφύρας – Μαρκόπουλο

4η αγωνιστική (23/10) - 17η αγωνιστική (15/1/22)

Ολυμπιακός – Ηλυσιακός

Αίας Ευόσμου – ΠΑΟΚ

Αμαζόνες – Μαρκόπουλο

ΑΕΚ – Πανναξιακός

ΑΟ Θήρας- Θέτις

Παναθηναϊκός – Λαμία

Αρης – Πορφύρας

5η αγωνιστική (30/10) - 18η αγωνιστική (22/1/22)

Πανναξιακός – Ολυμπιακός

Ηλυσιακός – Αίας Ευόσμου

ΠΑΟΚ – Αμαζόνες

Θέτις – ΑΕΚ

Λαμία – ΑΟ Θήρας

Πορφύρας – Παναθηναϊκός

Μαρκόπουλο- Αρης

6η αγωνιστική (6/11) - 19η αγωνιστική (29/1/22)

Ολυμπιακός – Θέτις

Αίας Ευόσμου – Πανναξιακός

ΠΑΟΚ – Ηλυσιακός

Αμαζόνες – Αρης

ΑΕΚ – Λαμία

ΑΟ Θήρας – Πορφύρας

Παναθηναϊκός – Μαρκόπουλο

7η αγωνιστική (10/11) - 20η αγωνιστική (5/2/22)

Λαμία – Ολυμπιακός

Θέτις – Αίας Ευόσμου

Πανναξιακός – ΠΑΟΚ

Ηλυσιακός – Αμαζόνες

Πορφύρας – ΑΕΚ

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας

Αρης – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική (13/11) - 21η αγωνιστική (12/2/22)

Ολυμπιακός – Πορφύρας

Αίας Ευόσμου – Λαμία

ΠΑΟΚ -Θέτις

Ηλυσιακός – Πανναξιακός

Αμαζόνες – Παναθηναϊκός

ΑΕΚ -Μαρκόπουλο

ΑΟ Θήρας – Αρης

9η αγωνιστική (20/11) - 22η αγωνιστική (19/2/22)

Μαρκόπουλο – Ολυμπιακός

Πορφύρας – Αίας Ευόσμου

Λαμία – ΠΑΟΚ

Θέτις – Ηλυσιακός

Πανναξιακός – Αμαζόνες

Αρης – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – ΑΟ Θήρας

10η αγωνιστική (27/11) - 23η αγωνιστική (26/2/22)

Ολυμπιακός – Αρης

Αίας Ευόσμου – Μαρκόπουλο

ΠΑΟΚ – Πορφύρας

Ηλυσιακός – Λαμία

Πανναξιακός – Θέτις

Αμαζόνες – ΑΟ Θήρας

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική (1/12) - 24η αγωνιστική (12/3/22)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Αρης – Αίας Ευόσμου

Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ

Πορφύρας – Ηλυσιακός

Λαμία – Πανναξιακός

Θέτις – Αμαζόνες

ΑΟ Θήρας – ΑΕΚ

12η αγωνιστική (4/12) - 25η αγωνιστική (19/3/22)

Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας

Αίας Ευόσμου – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Αρης

Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο

Πανναξιακός – Πορφύρας

Θέτις -Λαμία

Αμαζόνες – ΑΕΚ

13η αγωνιστική (11/12) - 26η αγωνιστική (26/3/22)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

ΑΟ Θήρας- Αίας Ευόσμου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Αρης – Ηλυσιακός

Μαρκόπουλο – Πανναξιακός

Πορφύρας – Θέτις

Αμαζόνες – Λαμία

Οι ομάδες

Με την κατάργηση του συστήματος των ομίλων συνολικά 14 ομάδες θα συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα. Το SDNA σας δίνει στο πιάτο όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τις ομάδες που θα λάβουν μέρος. Οι παίκτριες που θα ξεχωρίσουν, οι ξένες που θα δώσουν αίγλη και τα... μυστικά όπλα κάθε προπονητή.

Κλικάροντας σε κάθε ομάδα θα μάθετε τι περιμένουμε από την καθεμιά τη σεζόν που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Ολυμπιακός: Μόνο η κορυφή θα είναι επιτυχία

Παναθηναϊκός: Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στην κορυφή

ΠΑΟΚ: Με αισιοδοξία και ανανέωση

ΑΕΚ: Επιβάλλεται η σταθερότητα

Άρης: Αναζητώντας το πατήματά του

ΑΟ Θήρας: Aναζητώντας τη γη της… επιτυχίας

Πανναξιακός: Επιστροφή στην κανονικότητα

Μαρκόπουλο: Ο πήχης ψηλά

Θέτιδα Βούλας: Αέρας Ευρώπης

Ηλυσιακός: Όχι πια κομπάρσοι

Αμαζόνες: Κοιτώντας την οκτάδα

Αίαντας Ευόσμου: Για την παραμονή και βλέπουμε…

Λαμία: Με στόχο την έκπληξη

Πορφύρας: Για μια καλύτερη χρονιά