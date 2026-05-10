Η EMCA των 594 followers που «αποθέωσε Ολυμπιακό, Σπόρτινγκ Λισσαβώνας και Μπαρτσελόνα» έχει πρόεδρο την… Τσιλιγκίρη!

Τα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης κατακλύστηκαν από μία «είδηση» τις προηγούμενες ημέρες. «Σύμφωνα με ανάλυση της EMCA, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολυαθλητικών Συλλόγων, ο Ολυμπιακός, η Σπόρτινγκ και η Μπαρτσελόνα, με βάση τις επιτυχίες τους χαρακτηρίζονται ως οι «Τρεις Μεγαλοπρεπείς».

Ποια είναι η EMCA; Υπάρχει τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιος την έφτιαξε;

Μια ματιά στο Instagram μας δίνει μια πρώτη απάντηση. Παρά το promotion από τα ελληνικά media, στη διεθνή σκηνή παραμένει μάλλον… άφαντη αν κρίνουμε από τους 594 followers που έχουν ακολουθήσει τη σελίδα της European Multisport Club Association.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε όταν τελικά βρήκαμε πως εν ενεργεία πρόεδρος στην EMCA είναι η Χριστίνα Τσιλιγκίρη.

Η Χριστίνα Τσιλιγκίρη εκπροσωπεί κάποιον σύλλογο για να αναλάβει αυτή την πολύ τιμητική θέση. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, από τον οποίο παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση της γενικής γραμματέως το 2019, προκειμένου να αναλάβει την επίσης πολύ τιμητική θέση της συντονίστριας διευθύντριας του ΣΕΦ, ενώ λίγους μήνες μετά αντικατέστησε τη Μαριάννα Σπανουδάκη στη θέση της προέδρου, την οποία διατηρεί έως και σήμερα.

«Γιορτάζουμε την κυριαρχία των μεγαλύτερων πολύ αθλητικών συλλόγων», αναφέρει η EMCA της προέδρου Τσιλιγκίρη.

Μια τόσο μεγάλη κυριαρχία που κυνηγάει φέτος τον πρώτο τίτλο σε Πρωτάθλημα-Κύπελλο καθώς μέχρι τώρα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ ανδρών, μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών δεν τα έχει καταφέρει.

Στο πόλο πάντως πήρε ήδη το Κύπελλο και παραμένει το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα…