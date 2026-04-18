Οι πράσινοι αγχώθηκαν μόνο για ένα σετ, πήραν εύκολα τα υπόλοιπα τρία και όντας πληρέστεροι επιθετικά έφτασαν στο 3-1 επί του ΠΑΟΚ κάνοντας το 1-0 στις νίκες και στον δρόμο για το double.

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ που δεν είχε ξανά τον Κοβάσεβιτς λόγω τραυματισμού με 3-1 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών - Την άλλη Κυριακή (26/4) το game 2 στο Παλατάκι.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά και με τον Γιάντσουκ προηγήθηκε με 4-1, για να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ σε 9-9 από δύο σερί άσσους του Τόρες. Με μπλοκ του Τζέντρικ ο Δικέφαλος έμεινε κοντά στους γηπεδούχους (16-16) ωστόσο το σύνολο του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ξέφυγε με 23-23 μετά από μπλοκ του Γκάσμαν και με 25-22 έκανε το 1-0 και πήρε το προβάδισμα στα σετ.

Το δεύτερο σετ άνηκε εξ' ολοκλήρου στους πράσινους που μετά το 10-9 πάτησαν το... πόδι στο γκάζι και με τα σερβίς του Σπίριτο που διέλυσαν την υποδοχή του ΠΑΟΚ, ξέφυγαν για τα καλά με 17-10 και με 25-15 έφτασαν άνετα στο 2-0, παίρνοντας ξεκάθαρα το πάνω χέρι για τη νίκη.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός είχε και πάλι τον πρώτο λόγο με μπλοκ του Νίλσεν (6-4), ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Γιάντσουκ έκανε το 11-8. Με μοναδική επιθετική απειλή τον Ερνάντεζ ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε και προσπέρασε με 17-18, όμως με δύο άσσους του Νίλσεν οι πράσινοι πήγαν στο 20-18.

Ο Δικέφαλος ισοφάρισε σε 23-23, όμως ο Κόλεφ έκανε λάθος στο σερβίς και ο Παναθηναϊκός πήγε σε σετ-ματς μπολ. Οι ασπρόμαυροι το έσβησαν με τον Ερνάντεζ (25-25), το σύνολο του Ανδρεόπουλου είχε ακόμη ένα μετά από άουτ σέρβις του Τόρες (26-25), ο Ερνάντεζ που έπαιζε μόνος του ισοφάρισε εκ νέου (27-27, 28-28, 29-29) με τους Θεσσαλονικείς να πηγαίνουν σε δύο σετ μπολ αλλά να μην το εκμεταλλεύονται (33-33).

Τελικά, με λάθος του Χ.Ανδρεόπουλου και μπλοκ του ΠΑΟΚ στον Νίλσεν, το σύνολο του Βαλάντη Μαμάη έκανε το 33-35 και μείωσε σε 2-1!

Στο τρίτο σετ και με δύο σερί άσσους του Νίλσεν αλλά και μπλοκ του Βουλκίδη ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε γρήγορα με 10-4, ενώ με μπλοκ του Έλληνα κεντρικού ήρθε το 12-5. Ο ΠΑΟΚ μείωσε προσωρινά σε 12-8 αλλά ο Βουλκίδης με τον 11ο άσσο του τριφυλλιού έκανε το 14-8.

Mε σχετική άνεση, οι πράσινοι έφτασαν στο 23-16, πήγαν σε σετ-ματς μπολ με τον Πρωτοψάλτη (24-16) και με άσσο του Σπίριτο έκαναν το 25-16 και το 3-0, πηγαίνοντας στο 1-0 την σειρά των τελικών!

Διακύμανση: 1ο σετ: 8-4, 16-13, 21-19, 25-22 2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-12, 25-15 3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-19, 33-35 4ο σετ: 8-4, 16-9, 21-13, 25-16 .

Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσσους, 60 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 2 άσσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 42 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) σε 114′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (2/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 18 (16/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 10% άριστες), Νίλσεν 24 (17/37 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (7/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σπίριτο 6 (3 άσσοι, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 14 (13/24 επ., 1 μπλοκ, 74% υπ. – 35% άριστες) / Χανδρινός (λ, 36% υπ. – 20% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Παπαλεξίου 2 (2/3 επ.), Ανδρεόπουλος 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Μανδηλάρης.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. – 14% άριστες), Τόρες 9 (7/17 επ., 2 άσσοι, 36% υπ. – 9% άριστες), Κόλεφ 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ερνάντες 21 (20/41 επ., 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 25% υπ. – 8% άριστες), Καρασαββίδης, Μπόνιας, Μούχλιας 1 (1 μπλοκ).