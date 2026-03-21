Tα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στους Κυπελλούχους (pic)

Ως μια μεγάλη οικογένεια λειτουργεί ο Παναθηναϊκό με την ΠΑΕ να στέλνει συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το Τριφύλλι λύγισε στον τελικό τον Φλοίσβο με 3-2 σετ, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει το δικό της συγχαρητήριο μήνυμα.

«Κυπελλούχοι Ελλάδας! Περήφανοι για όλους σας παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμα που ανάρτησε στα social media η «πράσινη» ΠΑΕ, για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού.