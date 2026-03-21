Χρυσή Βίβλος Κυπέλλου ανδρών: Έφτασε τα 7 ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας έπειτα από 16 χρόνια και μετράει πλέον 7 τρόπαια στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ήταν πολλά τα 16 χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-2 τον Φλοίσβο, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και έφτασαν τις 7 κατακτήσεις της διοργάνωσης. Χρυσή Βίβλος Κυπέλλου Βόλεϊ Ανδρών (Τίτλοι ανά ομάδα): Ολυμπιακός: 18 (1981, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2024, 2025) Παναθηναϊκός: 7 (1982, 1984, 1985, 2007, 2008, 2010, 2026) Ηρακλής: 6 (2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2012) ΠΑΟΚ: 5 (2015, 2018, 2019, 2022, 2023) ΑΕ Νίκαια: 1 (2003) ΕΑ Πατρών: 1 (2002)