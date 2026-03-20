Μάχη για το τρόπαιο απόψε στη Λάρισα!

Παναθηναϊκός και Φλοίσβος μετρούν απόψε στις 21:30 (EPT2ΣΠΟΡ) τις δυνάμεις τους στον τελικό του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από τη μία πλευρά, ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός στοχεύει στον πρώτο τίτλο της χρονιάς και θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της διοργάνωσης ύστερα από 16 χρόνια. Για να φτάσει έως εδώ, απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στο Μετς με 3-1 σετ, ενώ στον ημιτελικό κυριάρχησε απέναντι στον ΟΦΗ, επικρατώντας άνετα με 3-0.

Στον αντίποδα, ο Φλοίσβος αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του θεσμού. Παρά τη μέτρια πορεία του στο πρωτάθλημα, έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή διαδρομή στο Κύπελλο, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Ολυμπιακό και τον Μίλωνα. Στον ημιτελικό, μάλιστα, πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Πανιώνιο, παίρνοντας την πρόκριση στο tie break, ενώ είχε βρεθεί πίσω με 2-0 σετ.