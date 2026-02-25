Ο Πανιώνιος πέτυχε μια μεγάλη εκτός έδρας ανατροπή απέναντι στην Καλαμάτα 80, επιστρέφοντας από το 2-0 στα σετ και παίρνοντας τη νίκη με 3-2, αποτέλεσμα που του χάρισε την πρώτη συμμετοχή της ιστορίας του σε Final-4 Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Οι δύο νεοφώτιστες ομάδες της φετινής Volley League συναντήθηκαν ξανά λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους για το πρωτάθλημα, με την Καλαμάτα να ξεκινά καλύτερα και να κατακτά τα δύο πρώτα σετ.

Οι γηπεδούχοι πήραν το πρώτο σετ με 25-22, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του αντιπάλου στο φινάλε, ενώ στο δεύτερο επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και έφτασαν στο 25-19, έχοντας υπεροχή σε σερβίς και μπλοκ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε από το τρίτο σετ και μετά. Με την είσοδο του Δρογκάρη ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του, κυρίως στο μπλοκ, και πήρε από νωρίς προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια της Καλαμάτας να επιστρέψει και να ισοφαρίσει προσωρινά, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με καθοριστικές επιθέσεις κατέκτησαν το σετ με 23-25, μειώνοντας σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ οι «κυανέρυθροι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Από το 10-10 ξέφυγαν με 11-14 και, παρά την πίεση των γηπεδούχων που πλησίασαν στους δύο πόντους, κράτησαν τον έλεγχο και ισοφάρισαν με 21-25, οδηγώντας την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ.

Το πέμπτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 7-7, με τον Πανιώνιο να περνά μπροστά 7-9 και την Καλαμάτα να απαντά για το 11-10. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πρώτοι σε ματς μπολ στο 13-14, οι γηπεδούχοι έσβησαν τις τρεις πρώτες ευκαιρίες, όμως τελικά το μπλοκ των Μπίσετ και Μπαρμπούνη διαμόρφωσε το 16-18, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη ανατροπή.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος έγραψε ιστορία, εξασφαλίζοντας την πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο που απέκλεισε τον Μίλωνα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-19, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-15, 25-19

3ο σετ: 4-8, 10-16, 20-21, 23-25

4ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 21-25

5ο σετ: 4-5, 8-10, 12-11, 16-18

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν από 7 άσσους, 61 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 36 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 65 επιθέσεις, 14 μπλοκ, 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-19, 23-25, 21-25, 16-18) σε 132΄

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης (0/1 επ.), Μάρκου 31 (26/55 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 6 (3/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 21 (18/35 επ., 3 άσσοι, 57%υπ. - 21% άριστες), Κρικ 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 68% υπ. - 32% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 78% υπ. - 52% άριστες), Καούνης (λ), Θεοδωρακόπουλος, Παύλου.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 20 (19/42 επ., 1 άσσος), Τιέλ (0/1), Μπίσετ 19 (9/15 επ., 2 άσσοι, 8 μπλοκ), Αντράντε 16 (14/25 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. - 13 άριστες), Μπαρμπούνης 19 (17/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 33% άριστες), Μπάσης 9 (6/11 επ., 3 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 59% υπ. - 36% άριστες), Δρογκάρης (0/1 επ.), Παλέντζας (0/2), Χατζηνικολάου.