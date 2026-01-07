Διπλό καθαρό με 3-0 σετ επί της Μπράγκα και υποθήκη πρόκρισης για τις πράσινες του Κιαπίνι που θέλουν δύο σετ για να βρεθούν στην 8αδα!

Με αύρα... Panathinaikos το «τρένο» του Αλεσάντρο Κιαπίνι, πέρασε και από την Πορτογαλία καθώς επικράτησε με 3-0 σετ στην έδρα της Μπράγκα, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Cev Challenge Cup.

Το «τριφύλλι» είχε σε εξαιρετική ημέρα όλες τις παίκτριες του και με «όπλο» το μπλοκ του, πήρε τη νίκη και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο Κυριακάτικο (11/1) ματς απέναντι στον Πανιώνιο, για την Volley League γυναικών.

Με τον καλύτερο τρόπο, καθώς με μπλοκ από τις ΛαμπΚόφσκα και Μπένετ, πήγε γρήγορα στο +3 (0-3), ωστόσο η Μπράγκα απάντησε άμεσα (6-5). Ύστερα οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ ώσπου, οι «πράσινες» πήραν ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων (12-14), αλλά οι γηπεδούχες ισοφάρισαν ξανά σε 21-21. Όμως το «τριφύλλι» βρήκε τις λύσεις, παίρνοντας 3 set ball (21-24) και έκανε το 0-1 σετ, με πόντο της ΛαμπΚόφσκα (23-25).

Το δεύτερο σετ ήταν και το πιο συγκλονιστικό. Ξεκίνησε με την Μπράγκα να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να είναι μπροστά για 9 (12-3), με τον Αλεξάντρο Κιαπίνι να παίρνει από νωρίς τα 2 time out. Ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 7-0 (12-10). Η Πορτογαλική ομάδα διατήρησε το υπέρ της σκορ μέχρι το 22-22. Παρότι οι γηπεδούχες 7 set ball, οι «πράσινες» με μαχητική ψυχή ήταν αλάνθαστες σε επίθεση και άμυνα. Η Καστίγιο ήταν άστοχη στην επίθεση της, δίνοντας το τρίτο «πράσινο» set ball και η Γουάιτ με άψογο πλασέ έκανε το 32-34, χαρίζοντας ένα σπουδαίο σετ στον Παναθηναϊκό.

Αυτό έδωσε την... χαριστική βολή στην Μπράγκα, αφού στο τρίτο σετ το «τριφύλλι» από νωρίς πήγε στο +4 (5-9). Η ομάδα του Σάντος δεν είχε τις ψυχικές δυνάμεις για οποιαδήποτε αντίδραση, με τα «φίνα κορίτσια» να ξεφεύγουν με +7 (11-18). Η ΛαμπΚόφσκα πέτυχε 2 σερί άσους και από εκεί και πέρα δεν αντιμετώπισαν καμιά δυσκολία οι φιλοξενούμενες, διαμορφώνοντας το τελικό 0-3 σετ με μπλοκ της Παπαγεωργίου (17-25).

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 23-25

2ο σετ: 8-3, 16-13, 21-18, 32-34

3ο σετ: 5-8, 10-16, 12-21, 17-25

*Οι πόντοι της Μπράγκα προήλθαν από 5 άσσους, 45 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 32-34, 17-25) σε 88′

ΜΠΡΑΓΚΑ (Χοάο Σάντος): Ερνάντες 6 (5/15 επ., 1 άσσος), Καστίγιο 14 (13/31 επ., 1 άσσος, 40% υπ. – 26% άριστες), Μάγια 9 (7/40 επ., 2 μπλοκ, 61% υπ. – 56% άριστες), Φιγκουέιρας 5 (3/5 επ., 2 άσσοι), Αραούχο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ), Σάντος 16 (12/35 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 90% υπ. – 60% άριστες), Λόπες, Ροντρίγκες Μπ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 11 (11/26 επ., 24% υπ. – 17% άριστες), Μπένετ 22 (15/37 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Σάμανταν 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (7/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 38% υπ. – 19% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (1/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 36% υπ. – 14% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη.