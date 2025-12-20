«Καθαρό» τρίποντο του Ολυμπιακού στην Κρήτη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 σετ στην έδρα του ΟΦΗ, στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της Volley League.

Sτο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 13-9, με άσο του Ατανασίεβιτς, ενώ με μπλοκ άουτ του Δαλακούρα, ξέφυγε με +6 (13-19). Με επίθεση του Φρομ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε σετ μπολ (16-24), ενώ με άσο του Ατανασίεβιτς, κατέκτησαν το πρώτο σετ (0-1) με 25-16.

Στο δεύτερο σετ, με άσο του Ατανασίεβιτς, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +4 (8-12), ενώ με τον ίδιο τρόπο, ο Καβάνα «έγραψε» το 16-12. Με διαδοχικά μπλοκ των Δαλακούρα και Λινάρδου, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πήρε προβάδισμα έξι πόντων (12-18), με τον Ατανασίεβιτς να κερδίζει έναν ακόμα άσο, για το +8 (15-23). Με μπλοκ άουτ του Σέρβου διαγώνιου, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 25-17 και στο 2-0 σετ.

Στο τρίτο σετ, οι Πειραιώτες βρέθηκαν πίσω με 4-3, 6-5 και 8-7, αλλά ανέτρεψαν την κατάσταση και με έναν ακόμα άσο του Ατανασίεβιτς, ξέφυγε με +3 (9-12). Μετά από άουτ επίθεση των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ απέκτησε προβάδισμα τεσσάρων πόντων (11-15), με τον Δαλακούρα να «γράφει» το 17-15 και το 18-15. Μετά από άουτ επίθεση του ΟΦΗ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 23-20, αλλά δέχθηκαν 4-0 σερί και βρέθηκαν πίσω (24-23). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε δύο σετ μπολ (24-25, 25-26), με Πιτακούδη και Ατανασίεβιτς, αλλά δέχθηκε 3-0 σερί, για το 2-1, με 28-26.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 5-3, με μπλοκ του Δαλακούρα και με 13-10, με άσο του Ατανασίεβιτς. Οι Κρητικοί μείωσαν σε 14-13, αλλά με άσο, ο Πιτακούδης «έγραψε» το 16-13 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Οι «ασπρόμαυροι» της Κρήτης μείωσαν ξανά (17-18), αλλά με δύο διαδοχικούς πόντους του Φρομ, η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη επέστρεψε στο +3 (17-21), με τον Λινάρδο να κερδίζει άσο, για το 21-17. Ο Ατανασίεβιτς «χτύπησε» ξανά, για το 22-19 και το 23-20, ενώ με άουτ των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ έφτασε σε σετ μπολ (20-24). Μετά από σερβίς του ΟΦΗ στο φιλέ, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη νίκη με 3-1 σετ, με 25-21.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Τραχαλάκη, Παρατηρητής: Βλαχάκης, Επόπτες: Ξηρουχάκης, Λινοξυλάκη, Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ..



Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 12-16, 13-21, 16-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 14-21, 17-25

3ο σετ: 8-7, 15-16, 18-21, 28-26

4ο σετ: 8-7, 13-16, 17-21, 21-25



*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 5 άσσους, 43 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 15 άσσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25) σε 118'



Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 13 (11/27 επ., 2 μπλοκ, 59% υπ. - 34% άριστες), Μολίνα 16 (10/28 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 52% υπ. - 38% άριστες), Μιχάλοβιτς 16 (13/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ), Σταθέλος 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ), Μίτιτς 7 (1/3 επ., 6 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 47% υπ. - 26% άριστες), Παχιαδάκης (λ, 57% υπ. - 21% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 11 (8/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 53% υπ. - 41% άριστες), Πιτακούδης 16 (10/15 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 22 (16/34 επ., 6 άσσοι), Δαλακούρας 8 (6/24 επ., 2 άσσοι, 25% υπ. - 11% άριστες), Καβάνα 4 (3/5 επ., 1 άσσος), Λινάρδος 8 (3/5 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 33% υπ. - 17% άριστες), Ζουπάνι.