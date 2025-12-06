Ο ΖΑΟΝ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας του Άρη με 3-1 σετ στην Κηφισιά για την 8η αγωνιστική και «πιάνοντας» τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη θέση με 18 βαθμούς.

Η ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη έδειξε σταθερότητα και αποφασιστικότητα, έχοντας για ακόμη ένα παιχνίδι το μπλοκ ως ισχυρό της όπλο. Από την άλλη, οι «κιτρινόμαυρες» παρά την προσπάθεια δεν βρήκαν λύσεις.

Η Μαρία Σάκκαρη τράβηξε τα βλέμματα στο κλειστό της Κηφισιάς, παρακολουθώντας την αναμέτρηση και απονέμοντας πριν από το παιχνίδι το βραβείο MVP της 7ης αγωνιστικής στην Αναστασία Κραϊντούμπα.

Το ματς

Ο ΖΑΟΝ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και πήρε σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο σετ, φτάνοντας γρήγορα στο 9-2. Ο Άρης αντέδρασε και μείωσε στους τρεις (20-17), όμως οι γηπεδούχες κράτησαν τον έλεγχο και έκαναν το 1-0 με 25-20.

Το δεύτερο σετ είχε εναλλαγές στο σκορ, με τις δύο ομάδες να φτάνουν στο 18-18 πριν ο Άρης ξεφύγει με 18-23. Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε ισοφαρίζοντας σε 24-24, αλλά τα τελευταία δύο λάθη έδωσαν το σετ στις φιλοξενούμενες με 26-24, για το 1-1.

Στο τρίτο σετ, ο Άρης ξεκίνησε καλύτερα, όμως ο ΖΑΟΝ με ένα επιμέρους 7-0 πέρασε μπροστά (14-11) και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, κατακτώντας το σετ με 25-18.

Το τέταρτο και καθοριστικό σετ ήταν υπόθεση μίας ομάδας. Οι γηπεδούχες μπήκαν με μεγάλη ενέργεια και προηγήθηκαν με 10-2, χτίζοντας γρήγορα διαφορά ασφαλείας που έφτασε στο +11 (18-7). Τελικά, ο ΖΑΟΝ «σφράγισε» τη νίκη με 25-15, παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο.

Διαιτητές: Αρβανίτης, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Κουρτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-10, 21-17, 25-20

2ο σετ: 8-4, 14-16, 19-21, 24-26

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-18

4ο σετ: 8-1, 16-7, 21-14, 25-15

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 4 άσσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 4 άσσους, 42 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-20, 24-26, 25-18, 25-15) σε 108'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 7 (5/13 επ., 2 άσσοι, 33% υπ. - 20% άριστες), Γράβαρη 14 (11/18 επ., 3 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 5 (1/2 επ., 4 μπλοκ), Νικόλοβα 12 (11/25 επ., 1 άσσος, 70% υπ. - 40% άριστες), Κραϊντούμπα 21 (19/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 56% υπ. - 56% άριστες), Μπελιά (λ, 62% υπ. - 56% άριστες), Φουμάκη, Μπεκτάς 11 (11/26 επ., 31% υπ. - 0% άριστες).

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πλακιά 4 (1/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μερτέκη 8 (8/36 επ., 44% υπ. - 17% άριστες), Ράιλιτς 7 (6/19 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. - 18% άριστες), Νίλσον 12 (8/16 επ., 4 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 21 (17/53 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Ευθυμιοπούλου (λ, 52% υπ. - 39% άριστες), Αδάμου (λ), Τόλιου, Γζουντέλλη 1 (1/2 επ., 33% υπ. - 17% άριστες), Μπαρμπαλιού, Λαμπριανίδου, Μουστάκη, Αντωνιάδου.