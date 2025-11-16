Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο ΑΟ Μαρκοπούλου έκανε μεγάλη ανατροπή και νίκησε τον Πανιώνιο με 3-2 σετ, στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών, στο κλειστό του Μαρκοπούλου.

Με διαγώνια τη μόλις 15χρονη Δωροθέα Καράγκουτη, που έδειξε ξανά πως έχει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ και με την Άννα Σπανού στα άκρα, το Μαρκόπουλο μπήκε στο τάι μπρέικ αποφασισμένο. Ωστόσο, στο ξεκίνημα ο Πανιώνιος ξέφυγε με 4-12 και λίγο αργότερα με 7-13, δείχνοντας έτοιμος να «κλειδώσει» τη νίκη.

Κι όμως, μέσα σε λίγα λεπτά η εικόνα άλλαξε ολοκληρωτικά. Με τη Νίκη Κωτσαρά στο σερβίς, το Μαρκόπουλο έτρεξε ένα μυθικό 8-0, πιέζοντας ασταμάτητα την υποδοχή του αντιπάλου και ανεβάζοντας κατακόρυφα την άμυνά του. Το μομέντουμ γύρισε πλήρως υπέρ των γηπεδούχων, που με καθαρό μυαλό ολοκλήρωσαν την ανατροπή και πήραν το ματς.

Αυτή ήταν η τέταρτη φετινή νίκη του ΑΟΜ σε πέντε παιχνίδια, με όλες τις επιτυχίες να έχουν κριθεί στο τάι μπρέικ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Τόλιος, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Ηλιόπουλος, Ρούσσος, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 10-16, 12-21, 17-25

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-20, 25-22

3ο σετ: 6-8, 14-16, 21-19, 29-27

4ο σετ: 5-8, 9-16, 16-21, 18-25

5ο σετ: 1-5, 3-10, 4-12, 15-13

Τα σετ: 3-2 (17-25, 25-22, 29-27, 18-25, 15-13) σε 132'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου προήλθαν από 4 άσσους, 53 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Έλενα Κανελλοπούλου): Γουόκερ 11 (9/14 επ., 2 μπλοκ), Καράγκουτη 6 (5/30 επ., 1 άσσος), Κωτσαρά 9 (3/27 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 30% υπ.-22% άριστες), Καθάριου 18 (13/33 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σπανού 20 (20/58 επ., 35% υπ.-23% άριστες), Γκραμπόβσκα 3 (2/3 επ., 1 άσσος) / Δήμου (λ, 41% υπ.-23% άριστες), Αλλαγιάννη 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ανδριοπούλου, Λογαρά.

ΑΟΝΣ Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 15 (13/40 επ., 2 μπλοκ), Σάρις 21 (18/46 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ.-25% άριστες), Χάτσον 27 (24/66 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 35% υπ.-10% άριστες), Σκουλούδη 5 (1/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Αργυρίου 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Τζαγκαράκη (λ, 37% υπ.-21% άριστες), Χάνα (λ, 47% υπ.-12% άριστες), Χατζηγηργορίου, Σπανάκη, Μπρουκς 1 (1 άσσος).