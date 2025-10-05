Ο όμιλος της Εθνικής στο Eurovolley γυναικών

Το Ευρωβόλεϊ γυναικών 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου 2026 έως 6 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι αγώνες στον όμιλο της «γαλανόλευκης» θα διεξαχθούν στην Τσεχία.
Αναλυτικά, οι όμιλοι:
Α' ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία - Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία
Β' ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία - Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ελλάδα
Γ' ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν - Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία
Δ' ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία - Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβακία, Κροατία