Νικητής ο Παναθηναϊκός σε φιλικό κόντρα στην Καλαμάτα

Τη νίκη με 3-1 σετ πήρε ο Παναθηναϊκός, σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Καλαμάτα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ της Καλαμάτας 80’ στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27/9 στο κλειστό του Μετς.

Ο κόουτς Ανδρεόπουλος είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και αρκετούς παίκτες κόντρα σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο, ενώ στην ομάδα ενσωματώθηκε και ο Γιάντσουκ που πήρε χρόνο συμμετοχής.

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι το «τριφύλλι» ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και πήρε διαφορά από νωρίς στο πρώτο σετ (16-10) κάνοντας σχετικά άνετα το 1-0 (25-17).

Η εικόνα ήταν διαφορετική στη συνέχεια με την Καλαμάτα να οδηγεί στο σκορ (12-16) και παρόλο που οι «πράσινοι» μείωσαν σε 23-24, ήρθε η ισοφάρισε σε 1-1 σετ (23-25).

Μαζί πήγαιναν οι δυο ομάδες στο τρίτο σετ μέχρι το 9-9, όταν ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές και έφτασε να προηγείται με 19-15. Οι «πράσινοι» έκαναν το 2-1 με 25-20.

Με καλό ρυθμό ξεκίνησε το «τριφύλλι» στο τέταρτο σετ και πήρε διαφορά (17-10). Έφτασε στο 25-18 και στη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ: 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18) σε 93’

Παναθηναϊκός (Ανδρεόπουλος): Σπίριτο, Γκάσμαν, Νίλσεν, Βουλκίδης, Ανδρεόπουλος, Πρωτοψάλτης, Χανδρινός (λ), Κασαμπαλής, Παπαλεξίου, Μπακοδήμος, Γιάντσουκ, Σαβόφσκι, Μανδηλάρης και Κοντοστάθης (λ).

Το «τριφύλλι» θα λάβει μέρος για ακόμη μια χρονιά στο τουρνουά «Ι. Μπουσούνης» στην Καλαμάτα την επόμενη βδομάδα αλλά πρώτα θα δώσει ένα φιλικό ματς με την Κηφισιά την Τετάρτη 1/10 στο Ζηρίνειο.