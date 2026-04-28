Οι Cassidy και Vergne επιστρέφουν στο διπλό e-prix του Βερολίνου

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E κατευθύνεται στη Γερμανία αυτή την εβδομάδα, καθώς το εμβληματικό αεροδρόμιο Tempelhof του Βερολίνου θα φιλοξενήσει για άλλη μια φορά τους Γύρους 7 και 8 της 12ης Σεζόν.

• Η πίστα Tempelhof του Βερολίνου φιλοξενεί έναν καθοριστικό διπλό αγώνα (Γύροι 7 & 8) στα μισά της σεζόν, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για την Citroën Racing να μεγιστοποιήσει τους βαθμούς που μπορεί να πάρει για την συνέχεια του πρωταθλήματος

• Ο Nick Cassidy επιστρέφει στο Βερολίνο ως ο πιο πρόσφατος νικητής αγώνα στο Tempelhof, με τρεις νίκες στην πίστα (2023, 2024, 2025) μία για κάθε έτος της GEN 3

• Ο Jean-Éric Vergne κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες pole positions και περισσότερους τερματισμούς στο βάθρο στην ιστορία της Formula E στο E-Prix του Βερολίνου

Με φόντο το ιστορικό, ανακαινισμένο αεροδρόμιο, η πίστα των 2,374 χιλιομέτρων είναι γνωστή για την τραχιά της επιφάνεια στο οδόστρωμα, την τεχνική της διάταξη και τους απρόβλεπτους, ενεργειακά ευαίσθητους αγώνες, χαρακτηριστικά που προσφέρουν σταθερά μερικούς από τους πιο στρατηγικούς αγώνες στο ημερολόγιο.

Το Βερολίνο ιστορικά υπήρξε ένας ευνοϊκός χώρος διεξαγωγής και για τους δύο οδηγούς της Citroën Racing. Ο Cassidy ήταν ένας από τους κορυφαίους στο Tempelhof τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας τρεις νίκες στην πίστα (2023, 2024 και 2025).

Εν τω μεταξύ, ο Jean-Éric Vergne, δύο φορές πρωταθλητής της Formula E, κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες pole positions (4) και τις περισσότερες θέσεις στο βάθρο στο Βερολίνο (8), υπογραμμίζοντας τη συνέπεια και τη δυναμική του στον χώρο.

Ο διπλός αγώνας Berlin E-Prix θα παρουσιάσει δύο ξεχωριστές στρατηγικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο 7ος γύρος, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου, θα περιλαμβάνει το Pit Boost μαζί με μια μόνο ενεργοποίηση της λειτουργίας Attack Mode διάρκειας έξι λεπτών, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση ενέργειας, τον συγχρονισμό και την προσαρμοστικότητα.

Η εισαγωγή του Pit Boost αναμένεται να ανατρέψει τους χαρακτηριστικούς αγώνες «τύπου peloton» (μεγάλη κύρια ομάδα μονοθεσίων που το ένα κινείται «κολλητά» πίσω από το άλλο ακολουθώντας την κατεύθυνση του πρώτου) που συχνά συναντώνται στο Βερολίνο, δημιουργώντας πιο δυναμικά σενάρια στην εξέλιξη των αγώνων και ευκαιρίες για τολμηρές στρατηγικές αποφάσεις.

Αντίθετα, ο Γύρος 8 την Κυριακή 3 Μαΐου θα έχει μια πιο παραδοσιακή μορφή, χωρίς Pit Boost, αλλά με οκτώ λεπτά Attack Mode διαθέσιμα για τις ομάδες, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους. Αυτή η παραλλαγή στους δύο αγώνες εξασφαλίζει ένα απαιτητικό και πολύπλευρο Σαββατοκύριακο τόσο για ομάδες όσο και για οδηγούς.

Η Citroën Racing φτάνει στο Βερολίνο βασιζόμενη στο δυνατό της ξεκίνημα αυτή την σεζόν. Η ομάδα γιόρτασε ένα πρώιμο ορόσημο με τον Nick Cassidy να εξασφαλίζει μια θέση στο βάθρο στον πρώτο γύρο στο Σάο Πάολο, ακολουθούμενη από μια εξαιρετική νίκη στο Μεξικό. Με σταθερές επιδόσεις και αυξανόμενο ρυθμό, η ομάδα βρίσκεται σε καλή θέση καθώς το πρωτάθλημα εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση. Τα Σαββατοκύριακα διπλού πρωταθλήματος όπως αυτό του Βερολίνου προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία για μεγιστοποίηση της βαθμολογικής συλλογής και ενίσχυση της κατάταξης στο πρωτάθλημα.

Με δύο αγώνες, εξελισσόμενες στρατηγικές και εξαιρετική δυναμική στο πρωτάθλημα, η ομάδα της Citroën Racing Formula E κατευθύνεται στο Βερολίνο αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της Formula E.

Δηλώσεις:

Cyril Blais, επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Το Βερολίνο είναι πάντα μια κομβική στιγμή στη σεζόν, ειδικά ως διπλός αγώνας. Ο συνδυασμός του Pit Boost το Σάββατο με τη στρατηγική Attack Mode προσθέτει πολυπλοκότητα και ανοίγει την πόρτα για στρατηγική διαφοροποίηση. Έχουμε δείξει ισχυρή δυναμική απόδοσης μέχρι στιγμής φέτος, με βασικά highlights όπως το βάθρο του Nick στο Σάο Πάολο και τη νίκη μας στο Μεξικό. Είχαμε επίσης μερικά πιο δύσκολα Σαββατοκύριακα, οπότε η εστίαση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από τους αγώνες ήταν στην κατανόηση των σημείων που μπορούμε να βελτιωθούμε. Ο στόχος τώρα είναι η συνέπεια και η μεγιστοποίηση κάθε ευκαιρίας και στους δύο αγώνες. Η ομάδα είναι συγκεντρωμένη και έτοιμη για την πρόκληση.»

Nick Cassidy, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στο Βερολίνο με την ομάδα αυτό το Σαββατοκύριακο. Νιώθω σαν να ήταν ένα μεγάλο διάλειμμα, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στους αγώνες. Το Βερολίνο ήταν μια πίστα που μου φέρθηκε καλά στην εποχή με μονοθέσια GEN 3 της Formula E και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι πάντα μια μοναδική πρόκληση με την επιφάνεια του οδοστρώματος και τον τρόπο που εξελίσσονται οι αγώνες, και με το Pit Boost στο παιχνίδι το Σάββατο, η στρατηγική θα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Τα Σαββατοκύριακα με διπλούς αγώνες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να κερδίσεις σημαντικούς βαθμούς, οπότε η εστίαση είναι στην καλή απόδοση και στους δύο αγώνες».

Jean-Éric Vergne οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Το Tempelhof είναι μια από τις πιο τεχνικές πίστες που επισκεπτόμαστε και πραγματικά ανταμείβει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια. Η ποικιλία μεταξύ των δύο αγώνων αυτό το Σαββατοκύριακο θα κρατήσει όλους σε εγρήγορση. Ιστορικά, είχα εξαιρετικές επιδόσεις στο Βερολίνο και ο στόχος είναι να μετατραπούν σε σταθερούς βαθμούς και στις δύο ημέρες. Η ομάδα έχει εργαστεί σκληρά και βρισκόμαστε σε καλή θέση ενόψει του διπλού αγώνα».