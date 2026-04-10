Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό από τη Νικ. Ι. Θεοχαράκης

δυνατότητα στους εργαζομένους να συμβάλουν ενεργά, μέσα από τις πασχαλινές τους αγορές, στην ενίσχυση των προγραμμάτων αποκατάστασης και υποστήριξης που προσφέρει η ΕΛΕΠΑΠ σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.
Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία αντίστοιχων ενεργειών στην καθημερινότητα της εταιρείας, αλλά και τον ρόλο της συλλογικής συμμετοχής στην υποστήριξη οργανισμών με ουσιαστικό κοινωνικό έργο.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. για στήριξη δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή των εργαζομένων της να αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας.