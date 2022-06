Συνεπής στο ραντεβού με Κύργιο ο Τσιτσιπάς! (vids)

Έστω και με αρκετή δυσκολία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του κόντρα στον Μπενζαμέν Μπονζί και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Χάλε (ATP 500).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υπέταξε τον 26χρονο Γάλλο (Νο.52) με 7-6(1), 1-6, 6-3 σε 1 ώρα και 55 λεπτά στην πρεμιέρα του στο Terra Wortmann Open και... τώρα αρχίζουν τα (πιο) δύσκολα! Αντίπαλός του αύριο (15/6) στη φάση των «16», βλέπετε, είναι ο απρόβλεπτος και πάντα επικίνδυνος στο γρασίδι Νικ Κύργιος, που απέκλεισε νωρίτερα στα δύο σετ τον Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Ο 27χρονος Αυστραλός, μάλιστα, Νο.65 στον κόσμο, έχει κερδίσει και τις δύο προηγούμενες συναντήσεις με τον Στέφανο στο tour: στην Ουάσινγκτον το 2019 και στο ATP Cup το 2020.

Το βέβαιο είναι πως για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Νικ, θα πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα και να μην έχει τα σκαμπανεβάσματα που είχε στον αγώνα κόντρα στον Μπονζί..

Το πρώτο σετ του ήταν πολύ κλειστό, με τους δύο παίκτες να υπερασπίζονται με αρκετή ευκολία το σερβίς τους (έχασαν συνολικά οκτώ και εννέα πόντους αντίστοιχα) και να μην αφήνουν περιθώρια για μπρέικ πόιντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος κέρδισε το πρώτο γκέιμ με τέσσερις άσους!

Τελικά, λοιπόν, οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου η υπεροχή του Τσιτσιπά ήταν συντριπτική και το 1-0 ήρθε με μεγάλη άνεση.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ωστόσο, ο Τσιτσιπάς φάνηκε να χαλαρώνει, με συνέπεια να εκμεταλλευτεί ο Μπονζί το τέταρτο μπρέικ πόιντ του στο δεύτερο γκέιμ και να προηγηθεί με 0-2 και 0-3 στη συνέχεια. Σα να μην έφτανε αυτό, ο Γάλλος έκανε... ό,τι ήθελε στο τέταρτο γκέιμ και πήρε μεγάλο προβάδισμα με 0-4!

Όντας με την πλάτη στον τοίχο, ο Στεφ μπήκε πιο αποφασισμένος στο επόμενο γκέιμ και κατάφερε να πάρει το ένα μπρέικ πίσω, μειώνοντας σε 1-4. Δεν χάρηκε, όμως, για πολύ, αφού ο Μπονζί «χτύπησε» ξανά στο επόμενο γκέιμ (1-5) και σέρβιρε μετά με επιτυχία για το 1-1. O Τσιτσιπάς, δηλαδή, δεν κράτησε ούτε μια φορά το σερβίς του στο δεύτερο σετ!

Ούτε το τρίτο σετ ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς ο Μπονζί είχε άλλες δύο ευκαιρίες για μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ. Ο Στέφανος, όμως, έμεινε όρθιος και με το μπρέικ που πέτυχε εκείνος στο τέταρτο γκέιμ, πέρασε μπροστά με 3-1. Είχε πλέον ξαναβρεί το σερβίς του και θα ήταν δύσκολο για τον αντίπαλό του να βρει ευκαιρίες...

Πράγματι, ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του μέχρι το φινάλε και... οριστικοποίησε το μεγάλο ραντεβού με τον Νικ!

A fighter 👏@steftsitsipas survives a solid Bonzi performance to get a 7-6 1-6 6-3 victory!#TWO22 pic.twitter.com/wzNbMpS6CY — Tennis TV (@TennisTV) June 14, 2022

Back in a flash ⚡️@BenjaminBonzi draws level on sets with Tsitsipas after racing through 6-1 in the second!#TWO22 pic.twitter.com/VDPRpYwh7v — Tennis TV (@TennisTV) June 14, 2022