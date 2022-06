Die hard, Μαρία! (vids)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (No.1 του ταμπλό) ξεκίνησε πολύ άσχημα τον αγώνα κόντρα στην 31χρονη Καναδή (Νο.109), όμως μάλλον η τετράωρη διακοπή τη βοήθησε... Έκανε ανασύνταξη δυνάμεων και όταν επέστρεψε στο court, καθάρισε το δεύτερο σετ και πήρε τελικά τη νίκη με 1-6, 6-3, 6-3, για να κλείσει ραντεβού αύριο (10/6) με τη Βραζιλιάνα Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Η Μαρία δεν μπορούσε να βρει το σερβίς της στο πρώτο σετ και έκανε το ένα αβίαστο πίσω από το άλλο, την ώρα η εμπνευσμένη αντίπαλός της ήταν εξαιρετική όταν είχε τις μπάλες στα χέρια και σχεδόν αλάνθαστη. Η εξέλιξη του πρώτου σετ, λοιπόν, ήταν η φυσιολογική με βάση την εικόνα των δύο παικτριών.

Η 26χρονη Ελληνίδα ανέβασε κάπως την απόδοσή της στο δεύτερο, αλλά κυρίως είδε τη Μαρίνο να «ρίχνει» τη δική της. Αποτέλεσμα ήταν να πάρει προβάδισμα με 4-2 και να σερβίρει στο 5-3 για το σετ. Με δύο διπλά λάθη της Μαρίας η Μαρίνο «χτυπούσε» το μπρέικ, όταν έγινε διακοπή λόγω βροχής στο Νότιγχαμ. Τι βρετανικό καλοκαίρι θα ήταν χωρίς βροχή;

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να αρχίσει το ματς, τελικά οι δύο παίκτριες επέστρεψαν όταν συμπληρώθηκαν τέσσερις ώρες διακοπής και η Σάκκαρη έκλεισε το δεύτερο σετ.

Και το τρίτο, ωστόσο, ήταν ισορροπημένο, παρότι η Μαρία πήρε το αρχικό προβάδισμα με 2-1, σημειώνοντας μπρέικ. Η Καναδή όχι μόνο είχε την άμεση απάντηση (2-2), αλλά απείλησε και με τρία μπρέικ πόιντ (τα δύο συνεχόμενα) στο 2-3. Έκανε, όμως, «δωράκια» στη Σάκκαρη και εκείνη δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Κράτησε για το 3-3 και με τρία σερί γκέιμ στη συνέχεια κατάφερε να κλείσει τον αγώνα χωρίς άλλα... μπλεξίματα, μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 1 ώρας και 43 λεπτών.

Το χορτάρι είναι περίεργη επιφάνεια και μπορεί να χάσεις το ματς χωρίς να το καταλάβεις!

Η Χαντάντ Μάια είναι στο Νο.48 του κόσμου και είχε νικήσει τη Μαρία πριν από μερικές εβδομάδες στο Μαϊάμι.

A hard-fought win after a lengthy rain delay 💪 Top seed 🇬🇷 @mariasakkari reaches the Nottingham quarterfinals for a third time! Awaits Haddad Maia for a place in the #RothesayOpen last four. pic.twitter.com/EcJ6rB7kvy

This is absolutely sublime! 🤩



A stunning lob from 🇨🇦 @beccamarino90 on her way to taking the first set over the top seed Sakkari.#RothesayOpen pic.twitter.com/ps7GWIBthu