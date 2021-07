Τελικός «πρωτάρηδων» ή ο συνήθης ύποπτος;

Το βέβαιο είναι ότι ο ένας φιναλίστ δεν θα έχει ξαναπαίξει σε τελικό Grand Slam. Το ερώτημα, όμως, είναι αν ο τρίτος «νέος» Ντένις Σαποβάλοφ μπορεί να κόψει τον δρόμο του Νόβακ Τζόκοβιτς...

Όπως καταλάβατε, σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς των ανδρών στο Wimbledon και... μυρίζει φρεσκάδα! Και αυτό διότι είναι εκεί ο Ματέο Μπερετίνι μόλις στον δεύτερο major ημιτελικό της καριέρας του, αλλά και οι «πρωτάρηδες» Χούμπερτ Χούρκατς και Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο τέταρτος της παρέας, βέβαια, δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς είναι το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο... Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει φτάσει... περπατώντας μέχρι τα ημιτελικά και είναι απίθανο πλέον να χάσει τον 20ο Grand Slam τίτλο του!

Εννοείται ότι ο Σαποβάλοφ (Νο.12) έχει τις αντιρρήσεις του, αλλά γίνεται ο 22χρονος Καναδός να πετύχει την πρώτη νίκη του σε βάρος του Νόλε και, μάλιστα, σε αγώνα best of three; Ο ίδιος φαίνεται να το πιστεύει (και καλά κάνει), όμως θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του και, παράλληλα, ο 34χρονος Σέρβος να... δώσει δικαιώματα.

Ο άλλος ημιτελικός, πάντως, είναι... ορθάνοιχτος! Με τον Μπερετίνι να μοιάζει ασταμάτητος στο χορτάρι και τον Χούρκατς να έχει φτάσει στους «4» έχοντας αποκλείσει back to back Ντανίλ Μεντβέντεφ και Ρότζερ Φέντερερ.

Παίκτης ψυχολογίας ο 24χρονος Πολωνός, δεν φάνηκε να επηρεάζεται καθόλου από την «καυτή» ατμόσφαιρα του Centre Court κόντρα στον Φέντερερ. Και αφού πέρασε αυτόν τον «σκόπελο», είναι ικανός για όλα...

Ο Χούρκατς (Νο.18) έχει συναντήσει άλλη μια φορά στην καριέρα του τον 25χρονο Ιταλό (Νο.9), το 2019 στο Μαϊάμι, και είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Ο τελικός, θυμίζουμε, είναι την Κυριακή στις 16.00, οπότε οι Άγγλοι θα προλάβουν να απολαύσουν και την εθνική τους ομάδα στον τελικό του Euro απέναντι στην Ιταλία.

Centre Court (15.30)

Μπερετίνι-Χούρκατς

Τζόκοβιτς-Σαποβάλοφ