Μεγάλο τεστ για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να ξεπεράσει σήμερα ένα πολύ υψηλό εμπόδιο για να κλείσει θέση στα προημιτελικά του Madrid Open.

O λόγος για τον πάντα εξαιρετικό στο χώμα Κάσπερ Ρουντ, Νο.15 στον κόσμο, με τον οποίο θα αναμετρηθεί στο Arantxa Sanchez Stadium περίπου στις 16.00 (Cosmote Sport 6).

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες πέντε φορές στο tour και ο 27χρονος Νορβηγός προηγείται στο head to head με 3-2.

Αν και είναι μια απογοητευτική χρονιά για εκείνον μέχρι τώρα, ο Στέφανος έχει νικήσει και τους τέσσερις παίκτες του Top 11 (Φριτζ, Μεντβέντεφ, Ντε Μινόρ) με τους οποίους έχει τεθεί αντιμέτωπος φέτος!

Σίγουρα, πάντως, κάτι έχει αλλάξει στη Μαδρίτη και ο Τσιτσιπάς φαίνεται ότι έχει μια καλή ευκαιρία να γυρίσει την κατάσταση και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών!

Ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει στα προημιτελικά με Φραν Σερούντολο ή Αλεξάντερ Μπλοκς.

Σήμερα διεξάγεται ολόκληρη η φάση των «16» στους άνδρες, ενώ θα μάθουμε και το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών στις γυναίκες, που θα βγει από τα ματς Φερνάντες-Αντρέεβα, Σαμπαλένκα-Μπάπτιστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός προημιτελικών έμεινε η Έλενα Ριμπάκινα, μετά την ήττα έκπληξη από την Αναστάσια Ποταπόβα με 7-6(8), 6-4. Η Αυστριακή θα παίξει στη συνέχεια με την Καρολίνα Πλίσκοβα, ενώ την οκτάδα συμπληρώνει το ζευγάρι Κόστγιουκ-Νόσκοβα.

Manolo Santana Stadium (12.00)

[1] Γιάνικ Σίνερ – [19] Καμ Νόρι

[24] Λέιλα Φερνάντες – [9] Μίρα Αντρέεβα

(όχι πριν από τις 17.00)

Βιτ Κόπσιβα – [WC] Ράφαελ Χόδαρ

(όχι πριν από τις 21.00)

[1] Αρίνα Σαμπαλένκα – [30] Χείλι Μπάπτιστ

[23] Γιάκουμπ Μένσικ – [2] Σάσα Ζβέρεφ

Arantxa Sanchez Stadium (12.00)

[25] Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι – [21] Αρτούρ Φις

[11] Γίρι Λεχέτσκα – [6] Λορέντζο Μουζέτι

Στέφανος Τσιτσιπάς – [12] Κάσπερ Ρουντ

(όχι πριν από τις 20.00)

[16] Φραν Σερούντολο – Αλεξάντερ Μπλοκς

[7] Ντανίλ Μεντβέντεφ – [10] Φλάβιο Κομπόλι