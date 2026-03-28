Βήμα τίτλου από τον Σίνερ - Μετρούν τις δυνάμεις τους στον τελικό Σαμπαλένκα και Γκοφ

Ο Γιανίκ Σίνερ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, ξεπερνώντας και το εμπόδιο του Αλεξάντερ Ζβέρεφ χωρίς να απωλέσει σετ, διευρύνοντας το σερί του στα 32 διαδοχικά κερδισμένα σετ σε τουρνουά Masters.

Με αυτή τη νίκη έκανε ακόμη ένα καθοριστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στο Μαϊάμι.

Στον ημιτελικό του Miami Open, ο Ιταλός επικράτησε με 6-3, 7-6(4), φέρνοντας τον εαυτό του μια ανάσα από τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου στη διοργάνωση, αλλά και από έναν τρίτο διαδοχικό τίτλο σε επίπεδο Masters.

Ο 24χρονος όχι μόνο διατήρησε την κυριαρχία του, αλλά κατέγραψε και ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς το σερί των 32 συνεχόμενων σετ αποτελεί πλέον το κορυφαίο που έχει σημειωθεί ποτέ στα ATP Masters.

Παρά την τελική έκβαση, ο Ζβέρεφ ήταν ο αντίπαλος που δυσκόλεψε περισσότερο από κάθε άλλον τον Σίνερ στο τουρνουά. Στο πρώτο σετ μάλιστα είχε την πρώτη ευκαιρία για break, την οποία όμως δεν αξιοποίησε. Ο Σίνερ απάντησε άμεσα, πετυχαίνοντας break στο επόμενο game και παίρνοντας προβάδισμα με 4-1.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε ακόμη πιο ισορροπημένη μάχη. Ο Γερμανός έχασε σημαντική ευκαιρία στο όγδοο game, όταν είχε break point στο 3-4 (30-40). Ο Σίνερ κατάφερε να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση και λίγο αργότερα δημιούργησε τη δική του μεγάλη ευκαιρία με διπλό break point στο 4-4 (15-40), χωρίς όμως να καταφέρει να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του. Έτσι, το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου ένα και μόνο mini-break αποδείχθηκε αρκετό για να δώσει τη νίκη στον Ιταλό.

Αυτή ήταν η όγδοη επικράτηση του Σίνερ απέναντι στον Ζβέρεφ σε 12 αναμετρήσεις, ενώ παράλληλα διεύρυνε το νικηφόρο του σερί στους 11 αγώνες και έφτασε τις 18 νίκες στη φετινή σεζόν.

Στον τελικό της Κυριακής, ο Σίνερ θα διεκδικήσει τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του στο Μαϊάμι, τον έβδομο συνολικά σε Masters διοργανώσεις και τον 26ο στην καριέρα του. Αντίπαλός του θα είναι ο Γίρι Λεχέτσκα, απέναντι στον οποίο έχει απόλυτο ρεκόρ νικών (3-0) στις μέχρι τώρα μεταξύ τους αναμετρήσεις, γεγονός που τον καθιστά ξεκάθαρο φαβορί.

Σήμερα στις 21.00 είναι προγραμματισμένος ο τελικός των γυναικών ανάμεσα στις Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ.