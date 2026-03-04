Ρωσική «απόδραση» από το Ντουμπάι!

Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Καρέν Χατσάνοφ κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντουμπάι με προορισμό την Καλιφόρνια!

Όπως επιβεβαίωσε η μητέρα του Ρούμπλεφ, οι τρεις Ρώσοι πήγαν οδικώς στο Ομάν και στη συνέχεια ταξίδεψαν με ειδική πτήση προς την Κωνσταντινούπολη.

Από εκεί θα «πετούσαν» για τις ΗΠΑ, προκειμένου να προλάβουν να αγωνιστούν στο Masters του Indian Wells.

Θυμίζουμε ότι οι τρεις Ρώσοι ήταν μεταξύ των παικτών που έλαβαν μέρος στο Dubai Tennis Championships και εγκλωβίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά από μεγάλη περιπέτεια, κατάφεραν να φύγουν από το Ντουμπάι και οι νικητές του διπλού Χάρι Χελιοβάρα-Χένρι Πάτεν, με πτήση προς το Μιλάνο.

Στο μεταξύ, σάλος προκλήθηκε με τη δημοσιοποίηση ενός email της ATP προς τους παίκτες που επρόκειτο να λάβουν μέρος στο Challenger της Φουτζάιρα. Η διοργάνωση διακόπηκε λόγω της έκρυθμης κατάστασης και η λύση που πρότεινε οι ATP στους παίκτες ήταν να καταβάλλουν 5.000 ευρώ για να φύγουν από τα Εμιράτα με ειδική πτήση!

Μετά την έκταση που πήρε το θέμα, η πρόταση αποσύρθηκε...